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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل كشري الحلة الواحدة

الكشري
الكشري
ريهام قدري

الكشري أحد الاكلات المفضلة لدى الكثير، ولذلك نقدم لكي اليوم  طريقة عمل كشري الحلة الواحدة بخطوات سهلة ونفس المذاق الرائع.

مقادير كشري الحلة الواحدة

 

كيس 400 جرام مكرونة صغيرة الحجم وآخر اسباجتي.
ربع كيلو عدس بني منقوع لمدة 6 ساعات على الأقل.
ربع كيلو حمص شام منقوع في ماء ليلة كاملة مع تغيير الماء من الحين والآخر.
كوب شعرية وكوب أرز مغسول.
عصير طماطم حوالي نصف كيلو 6 ثمرات بحجم وسط.
ماء مغلي.
مكعب مرقة “اختياري”.
ملح وفلفل أسود وكمون مطحون.
بصل مقطع حلقات رقيقة.
رشة من الدقيق.
ثمرة بصل أخرى مقطعة صغيراً أو مبشورة.
زيت نباتي.

طريقة عمل الكشري في حلة واحدة

أولاً: نضع وعاء عميقاً به كمية مناسبة من الزيت، ننظر قليلاً حتى يسخن.
نضيف الشعرية، ونقلب باستمرار حتى تحمر، ثم نضيف الأرز، ونقلب لمدة دقيقتين.
نصفي العدس من الماء جيداً، ونضعه على الأرز والشعرية، ونقلب المكونات مع بعضها قليلاً.
نضيف المكرونة وأخيراً نضيف الماء المغلي والملح والفلفل الأسود ومكعب المرقة.
نترك النار عالية حتى تتشرب المكونات السوائل مع التقليب من الحين والآخر.
ثم نهدئ النار، ونترك الكشري يكمل النضج.
وفي إناء آخر نضع القليل من  الزيت ثم البصلة المبشورة، ونقلب حتى تحمر، ثم نضيف عصير الطماطم والملح والفلفل ونتركها تتسبك.
بعدما تتسبك نضيف ماء مغلي لتخفيف القوام وملعقة صغيرة من الكمون المطحون، وهكذا تكون جاهزة.
نحضر المقلاة بها زيت غزير ساخن، ونضع رشة من الدقيق على حلقات البصل الرفيعة ونقلب.
نقلي حلقات البصل، ونقلب باستمرار حتى يحمر ويقرمش، نصفي من الزيت على مناديل ورقية، ويفرد حتى يجف في الهواء ويظل مقرمش.
نحضر طبق التقديم نضع كمية من الكشري ثم الصلصة والحمص، ويزين بالبصل المقرمش.
دقة الكشري بالثوم
سوف نحتاج إلى فصوص ثوم مقشر مفروم، ملعقة صغيرة كزبرة جافة وأخرى كمون مطحون، ملح وفلفل أسود، عصير ليمونة وملعقتان كبيرتان خل، نخلط المكونات كلها مع بعضها في وعاء عميق، ثم نضيف كوب ماء وثلاث ملاعق كبيرة من صلصة الطماطم المحضرة سابقاً.

تحضير زيت الشطة السريع
نحضر إناء عميقاً نضع به نصف كوب زيت نباتي، ونرفع على نار متوسطة، ثم نضيف نصف كوب شطة حارة، ويمكن إضافة قطع من الفلفل الحار أيضاً، نهدأ النار ونقلب قليلاً لثوان ثم نضيف ربع كوب عصير طماطم وثمرة طماطم مقطعة مكعبات، نترك الخليط يمتزج على النار حتى يطفو الزيت على الوجه؛ وهكذا تكون جاهزة للتقديم.
 

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