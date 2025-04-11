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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

وقع من أعلى الدائري.. مصرع شخصين وإصابة 6 في حادث ميكروباص ببشتيل

السيارة عقب سقوطها من اعلى الدائري
السيارة عقب سقوطها من اعلى الدائري
ندى سويفى

شهد الطريق الدائري سقوط سيارة ميكروباص من أعلى الطريق الدائري أمام نزلة بشتيل بالجيزة، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة ٦ آخرين.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص من أعلى الطريق الدائري في اتجاه محور كمال عامر امام نزلة بشتيل لعبة وسقوط ضحايا.

انتقلت الأجهزة الأمنية مدعمة بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين مصرع شخصين وإصابة ٦ آخرين، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص، وتم نقلهم للمستشفى.

وتم رفع آثار الحادث، وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

الطريق الدائري انقلاب سيارة ميكروباص النجدة

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