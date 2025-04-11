تنمر عليها ضربته.. خناقة بين طالب وطالبة في مدرسة دولية بـ 6 أكتوبر

تفحص الأجهزة الأمنية بالجيزة محضرين حررهما والدي طالبين بمدرسة دولية بمدينة ٦ أكتوبر يتبادلان فيها الاتهامات حول تعدي ابن كل منهما على الآخر ، داخل المدرسة نتيجة خلاف بينهما.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من إثنين من أولياء الأمور، تبادلا فيه الاتهام باعتداء كل طرف على نجل الآخر والسب والتنمر، عقب خلاف نشب بين طالب وطالبة داخل مدرستهما بمدينة 6 أكتوبر.



وأشارت التحريات الأولية ان خلافا نشب بين طالب وطالبة بالمرحلة الإعدادية بسبب تنمر الطالب على زميلته وسبها وشتمها ما دفعها لصفعه على وجهه والتعدي عليه بالضرب وسبه وهو ما ذكره والدي الطالبين بمحضر الشرطة.



ويجري رجال المباحث تحريات لكشف ملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.