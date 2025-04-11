قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كلوب مدربا لـ الأهلي في كأس العالم للأندية.. حقيقة البوست المثير للجدل
موعد المباراة القادمة لـ محمد صلاح بعد التجديد مع ليفربول
بعد واقعة بنتايج .. هل يواجه الأهلي أزمة بسبب 3 لاعبين| ما القصة ؟
أحمد خالد صالح: عبد الرحيم كمال خلاني أوافق على دوري في قهوة المحطة
بالساعة والتاريخ.. موعد مباراة الأهلي وصن داونز في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا
السبكي يجري جولة في كبرى المستشفيات والشركات الصينية.. صور
حبل سري فضح السر.. تفاصيل العثور على جثة رضيعة معلّقة بشجرة في بولاق الدكرور
خطيب الجامع الأزهر: القرآن نهى عن التنازع والتفرق لأنه يضعف الوطن
تنمر عليها ضربته.. خناقة بين طالب وطالبة في مدرسة دولية بـ 6 أكتوبر
أبوالغيط: إسرائيل تحتل 78% من أراضي فلسطين التاريخية
موعد مباراة الهلال والاتفاق في الدوري السعودي والقنوات الناقلة
أبو الغيط: الاحتلال يسيطر على 78% من أراضي فلسطين التاريخية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

خطيب الجامع الأزهر: القرآن نهى عن التنازع والتفرق لأنه يضعف الوطن

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر
محمد شحتة

قال الدكتور عبد الفتاح العواري، من علماء الأزهر الشريف، إن القرآن الكريم نهى عن التنازع الذي يؤدي إلى الاختلاف والتفرقة وبالتالي يضعف بسبب ذلك الوطن ويفقد تماسكه.

وأضاف العواري، في خطبة الجمعة اليوم، من الجامع الأزهر، أن الله تعالى قال في كتابه العزيز (وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ) أي تذهب قوتكم وجماعتكم وتذهب دولتكم بسبب التنازع والتفرقة والفشل.

وأشار إلى أن العدو يحرص على إثارة النزاعات والخلافات ليتفتت الوطن ويصبح أمام العدو ضعيف، والقرآن يأمرنا أمرا أكيدا بالاعتصام في قوله تعالى (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا).

وأكد أن الاعتصام بحبل الله وكلمة الله، وبالأمانة لقيادة الوطن إلى بر الأمان بكتاب الله وسنة رسول الله.

وأشار إلى أنه على أمة الإسلام أن تنهض وتستعين بالله وتعتصم بالله تعالى خاصة ونحن في وقت تتآلب علينا قوى الشر من كل حدب وصوب، كشروا عن أنيابهم ولا يبالون بقيمنا ولا أخلاقنا ولا ديننا ولا شرعنا، وعلينا أن نفيق من الغفلة ونعد العدة لمواجهة العدو.

الدكتور عبد الفتاح العواري علماء الأزهر الأزهر الشريف خطبة الجمعة خطبة الجمعة اليوم الجامع الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر كيلو السكر بعد زيادة أسعار البنزبن

سعر كيلو السكر اليوم بعد زيادة أسعار البنزين الجمعة 11-4-2025

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. موعد صرف مرتبات أبريل للحكومة وتوقيت الزيادة الجديدة

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. موعد صرف مرتبات أبريل للحكومة وتوقيت الزيادة الجديدة

أسعار السلع بعد زيادة أسعار البنزين

أسعار 10 سلع غذائية في الأسواق بعد زيادة أسعار البنزين اليوم الجمعة 11-4-2025

سعر كيلو الأرز اليوم بعد زيادة أسعار البنزين الجديدة

سعر كيلو الأرز اليوم بعد زيادة أسعار البنزين الجمعة 11-4-2025

سعر رغيف الخبز اليوم

سعر رغيف الخبز اليوم.. قرار عاجل من التموين بعد زيادة أسعار البنزين

عودة التوقيت الصيفي رسميًا.. قدم ساعتك 60 دقيقة في هذا اليوم

عودة التوقيت الصيفي رسميًا.. قدم ساعتك 60 دقيقة في هذا الموعد

صورة ارشيفية

زيادة أسعار البنزين والسولار.. ورفع درجة الاستعداد بالمحافظات

الدكتور شريف فاروق وزير التموين

خط ساخن للشكاوى.. أول توجيه من وزير التموين بعد زيادة أسعار البنزين

ترشيحاتنا

جانب من الجولة

لتعزيز الشراكة البحثية والأكاديمية.. وفد جامعة بنها يزور ثيساليا باليونان

زيادة تعريفة الركوب

محافظ أسيوط يقر التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية والخارجية

اتوبيسات مطروح

محافظ مطروح: زيادة سعر تعريفة الركوب من 10 إلى 15%

بالصور

محافظ الشرقية يتابع انتظام العمل بمواقف الركاب ومحطات الوقود

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تحريك أسعار الوقود.. تعريفة المواصلات الجديدة بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد تحريك سعر البنزين..تموين الشرقية يشن حملات مفاجئة على محطات الوقود

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر وفرنسا.. شراكة استراتيجية بين الحاضر والمستقبل

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. العلاقات المصرية الفرنسية ودعم القضية الفلسطينية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ضحكنا فجرحناهم

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب.. شكراً لأبطال زيارة ماكرون

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة مر نيث

المزيد