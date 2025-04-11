آخر تحديث لـ سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 11-4-2025

ننشر سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 11-4-2025 في عدد من البنوك، ليواصل تحركاته وسط التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية.

سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري

سعر الشراء: 56.750 جنيه

سعر البيع: 56.907 جنيه

سجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري اليوم 56.750 جنيه للشراء و56.907 جنيه للبيع، ليعكس التحركات المستمرة في سوق العملات الأجنبية.

سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي (CIB)

سعر الشراء: 56.116 جنيه

سعر البيع: 57.207 جنيه

في البنك التجاري الدولي (CIB)، بلغ سعر اليورو 56.116 جنيه للشراء و57.207 جنيه للبيع، مما يعكس استمرار تقلبات سعر الصرف في القطاع المصرفي المصري.

سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

سعر الشراء: 56.113 جنيه

سعر البيع: 57.690 جنيه

سجل بنك الإسكندرية سعر اليورو اليوم عند 56.113 جنيه للشراء و57.690 جنيه للبيع، ليكون أحد أعلى الأسعار المتاحة للعملة الأوروبية في السوق المصرفية المحلية.

سعر اليورو أمام الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الشراء: 55.980 جنيه

سعر البيع: 57.034 جنيه

في مصرف أبوظبي الإسلامي، بلغ سعر اليورو 55.980 جنيه للشراء و57.034 جنيه للبيع، ليواصل التغيرات الملحوظة مقارنة بالفترة الماضية.

سعر اليورو أمام الجنيه المصري في كريدي أجريكول

سعر الشراء: 55.970 جنيه

سعر البيع: 57.010 جنيه

سجل كريدي أجريكول اليوم سعر 55.970 جنيه للشراء و57.010 جنيه للبيع، مما يعكس استمرار حركة العملة الأوروبية أمام الجنيه المصري.