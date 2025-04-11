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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد حسام عوض في سويسرا للمشاركة في ماجستير الأحداث الرياضية

احمد حسام عوض
احمد حسام عوض
عبدالحكيم أبو علم

يشارك المهندس أحمد حسام عوض، عضو مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم في ماجستير تنظيم الأحداث الرياضية ، وهذه هي المرحلة الثالثة من الماجستير، وتجرى حاليًا في سويسرا. ويتواجد فيها عضو مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم في مقدمة 20 دارسًا فقط على مستوى العالم.


تم اختيارهم بمواصفات ومؤهلات معينة؛ للتعرف الكامل على كيفية إدارة وتنظيم الأحداث الرياضية الكبرى مثل الأولمبياد وكأس العالم والبطولات القارية.... إلخ.
خلال هذه المشاركة التي تستمر لمدة أسبوع يقوم أحمد حسام عوض ضمن وفد الدارسين بزيارة مقر فيفا. والأولمبية الدولية وويفا. وذلك للاطلاع على طريقة العمل الإداري وتشكيل اللجان وتوزيع المهام. 


وتحديد التكلفة المالية المطلوبة بما يضمن نجاح التنظيم وتحقيق العائد الاستثماري. تستمر الزيارات الميدانية لدارسي الماجستير خلال الفترة القادمة لعدة مؤسسات دولية رياضية في إيطاليا والبرتغال، والعديد من البلدان؛ للوقوف على التطوير الذي تشهده الجوانب التنظيمية الخاصة بكبرى الأحداث الرياضية.

النادي الأهلي احمد حسام عوض مجلس إدارة شركة الأهلي سويسرا

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