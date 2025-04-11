3 عادات سيئة تضعف الذاكرة

تسهم عاداتٌ عديدة في ضعف صحة الدماغ، ولكن هناك أربعة عوامل يُمكن أن يكون لها التأثير الأكبر.

وهي: كثرة الجلوس، وقلة التفاعل الاجتماعي، وقلة النوم، والتوتر المزمن.

عادات سيئة تضعف الذاكره

- قلة النوم

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، لا يحصل ثلث البالغين على ساعات النوم الموصى بها، والتي تتراوح بين سبع وثماني ساعات.

وقد وجدت دراسة نُشرت في عدد ديسمبر 2018 من مجلة " سليب" أن المهارات المعرفية - كالذاكرة والتفكير المنطقي وحل المشكلات - تتراجع عندما ينام الناس أقل من سبع ساعات في الليلة

- الإجهاد المزمن

يمكن للتوتر المزمن أن يُدمر خلايا الدماغ ويُقلص حجم القشرة الجبهية، وهي المنطقة المسؤولة عن الذاكرة والتعلم، كما إن من أبرز مُسببات التوتر لدى كبار السن اتباع نهج ثابت دون التغير والتطوير من الذات .