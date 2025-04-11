الجونة يحقق فوزا مثيرا على زد في الدوري ويبتعد عن الهبوط

حقق فريق الجونة الفوز على منافسه زد بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة المقامة حاليا على ملعب ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعة الهبوط لبطولة الدوري المصري.



سجل أكيم فافور الهدف الأول لفريق الجونة في الدقيقة ٢٨ من عمر اللقاء بعد ان يتعرض محمود حسونة للطرد في الدقيقة ٢٥ من زمن المباراة.

وتعادل زد عن طريق شادي حسين في الدقيقة 55 من عمر المباراة قبل أن يسجل أوجو صامويل الهدف الثاني لفريق الجونة في الدقيقة57.



ويحتل زد المركز الأول في مجموعة الهبوط برصيد 24 نقطة، بينما يأتي الجونة في المركز الثاني برصيد 23 نقطة.

وجاء تشكيل زد كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي

الدفاع: محمد أشرف - محمد إسماعيل - إسلام إسماعيل عبد اللاه - أحمد سيد عبد النبي.

الوسط: حمدي علاء - ماتا ماجاسا - عبد الرحمن البانوني - مصطفى زيكو - مصطفى سعد.

الهجوم: ديلسون كاموني.

وأعلن علاء عبد العال المدير الفني للجونة تشكيل الفريق كالتالي:



حراسة المرمى: محمد علاء.

الدفاع: عبد الجواد تعلب - أحمد العش - أحمد شوشة - أليو جاتا.

الوسط: نور السيد - محمود حسونة أمامهم الثلاثي أوجو صامويل - أكيم فافور - أحمد رضا.

الهجوم: مروان محسن.