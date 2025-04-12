رواتب مجزية.. السعودية تفتح باب التوظيف بشروط واضحة

تستقبل وزارة العمل، طلبات التقديم على مجموعة من الفرص الوظيفية المتميزة في المملكة العربية السعودية، حيث تتوفر 22 فرصة عمل للأطباء والممرضات المصريين داخل مجمع طبي متخصص يقدّم رواتب تنافسية ومزايا مغرية.

فرص متنوعة في تخصصات طبية متعددة

أوضحت الوزارة أن الفرص المطروحة تشمل مجموعة من التخصصات الطبية الدقيقة التي تلبي احتياجات السوق الصحي في السعودية، وتشمل:

أطباء الجلدية (ذكور وإناث): مطلوب استشاري وأخصائي أول، براتب يتراوح ما بين 30 إلى 60 ألف ريال سعودي شهرياً، وذلك حسب سنوات الخبرة.

أطباء الجراحة العامة (ذكور وإناث): يتوفر شواغر لاستشاري وأخصائي أول، وبراتب مماثل يتراوح بين 30 إلى 60 ألف ريال سعودي شهرياً.

استشارية عقم وإنجاب (إناث فقط): براتب مغرٍ يبدأ من 40 ألف ويصل إلى 70 ألف ريال سعودي شهرياً، حسب الخبرة العملية.

طبيبة نساء وتجميل: مطلوبة بدرجة أخصائي نسائية، بشرط حصولها على بكالوريوس وتخصص في تجميل النساء، والراتب يتراوح بين 25 إلى 40 ألف ريال سعودي.

استشاري تخدير: براتب يتراوح بين 30 إلى 35 ألف ريال سعودي شهرياً.

15 ممرضة (إناث): بشرط الحصول على بكالوريوس في التمريض ودرجة أخصائي، والراتب الشهري يتراوح بين 4 إلى 5 آلاف ريال سعودي.

مزايا مغرية للمقبولين

لا تقتصر جاذبية هذه الوظائف على الرواتب المجزية فحسب، بل تمتد لتشمل مزايا إضافية تُسهّل على الكوادر الطبية الانتقال والعمل في الخارج، من بينها:

تأمين طبي شامل

سكن مجاني

مواصلات مؤمنة

راتب أساسي ثابت

موعد التقديم وآلية التواصل

أهابت وزارة العمل بالراغبين في التقديم على هذه الوظائف سرعة إرسال سيرهم الذاتية عبر البريد الإلكتروني الرسمي:

[email protected].

رسالة للكوادر المصرية

تأتي هذه الفرص في إطار جهود وزارة العمل لدعم أبناءها من أصحاب الكفاءات الطبية وتوفير فرص عمل كريمة بالخارج، مع ضمان الحقوق والحوافز التي تضمن لهم بيئة عمل مستقرة ومجزية. لذلك، تُعد هذه الفرص سانحة لكل من يسعى لتوسيع آفاقه المهنية في بيئة طبية متطورة.