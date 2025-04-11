قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يحاول إنهاء أزمة رباعي الفريق قبل مواجهة بيراميدز
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ضيف لميس الحديدي.. الأحد
Oppo Pad 4 Pro .. تجربة ترفيهية متكاملة بأداء فائق وسعر منافس
الفئة الأولى من الرواتب.. كم سيتقاضى زيزو مع الأهلي؟
بمشاركة تريزيجيه.. الريان يكتسح الشمال بخماسية في الدوري القطري
عامل الدليفري صاحب واقعة سرقة الحلوى من هبة قطب: أبويا مات من القهرة|فيديو
مصر تقود خطة إعمار غزة .. عبد العاطي يطرح المبادرة العربية في أنطاليا ويرفض التهجير القسري
فرص أمطار .. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة طقس الساعات القادمة
أسعار المواصلات الجديدة.. قائمة تذاكر النقل العام والجماعي بعد الزيادة
لمن أفطروا في رمضان لأسباب صحية.. موافي: حفظ النفس من مقاصد الشريعة
بتكليف رئاسي مباشر.. السيسي يوجّه بدعم الصومال وعبد العاطي ينقل رسالة أخوّة في أنطاليا
الوقود على وشك النفاد.. الرسالة الأخيرة لقائد طائرة نيويورك قبل تحطمها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طارق محروس: قرعة بطولة العالم للناشئين مُرضية.. وشباب 2008 من أفضل أجيال اليد بمصر

قرعة بطولة العالم للناشئين
قرعة بطولة العالم للناشئين
حسام الحارتي

علق طارق محروس المشرف على المنتخبات المصرية للناشئين والشباب لكرة اليد، والمدير الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2006، والذي يستعد لخوض منافسات بطولة العالم المقبلة على قرعة البطولة، التي تحتضنها مصر خلال الفترة من 6 إلى 17 أغسطس المقبل.

وأسفرت قرعة بطولة العالم للناشئين لكرة اليد مواليد 2006، عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة السابعة بجانب كلا من، اليابان و كوريا و البحرين .

وقال طارق محروس في تصريحات عبر إذاعة أون سبورت إف إم، في برنامج 1x7، مع الإعلامية لمياء نبيل، إن قرعة بطولة العالم للناشئين مواليد 2006 مرضية بالنسبة للجهاز الفني للمنتخب.

وأكد محروس أن منتخب مصر للناشئين أمامه تحديات كبيرة في بطولة العالم المقبلة، وأن المنتخبات المشاركة مستوياتها قوية ولا يستهان بها، حيث درس معظم الفرق والتي قد تقدم مستويات مفاجأة في البطولة، وتكون نتائجها السابقة خادعة

وشدد المشرف على المنتخبات المصرية للشباب والناشئين، أن منتخب مصر لن يتهاون في أي مباراة سيخوضها في بطولة العالم المقبلة، ويحترم كافة منافسيه، وهذا ما ينقله الجهاز الفني للاعبين دائما أن الملعب هو الفيصل في المباريات.


وتطرق طارق محروس للحديث عن منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، والذي يشارك حاليًا في بطولة البحر المتوسط، مشيداً بهذا الجيل من حيث خامات اللاعبين والفنيات التي يمتلكونها.

وأتم طارق محروس تصريحاته أنه يتوقع تحقيق منتخب مصر 2008 ميدالية في بطولة البحر المتوسط الحالية، مؤكدً أن لهم هذا الجيل سيفوز بميداليات عالمية في المستقبل على مستوى منافسات الكبار.

طارق محروس المنتخبات المصرية للناشئين كرة اليد منتخب مصر البحرين أخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر كيلو السكر بعد زيادة أسعار البنزبن

سعر كيلو السكر اليوم بعد زيادة أسعار البنزين الجمعة 11-4-2025

صورة الميكروباص المنكوب

الميكروباص طار من فوق الدائري.. تطورات مثيرة في حادث بشتيل |صور وأسماء

التلقيح الصناعي

امرأة تلد طفلا من زوجين بسبب خطأ في التلقيح الصناعي

سعر رغيف الخبز اليوم

سعر رغيف الخبز اليوم.. قرار عاجل من التموين بعد زيادة أسعار البنزين

الأرصاد الجوية

الأحد والإثنين.. الأرصاد توجه رسالة هامة للمواطنين

أسعار الحديد اليوم

ارتفاع أسعار الحديد اليوم الجمعة 11 أبريل 2025 بعد زيادة البنزين

هبة قطب

عامل الدليفري صاحب واقعة سرقة الحلوى من هبة قطب: أبويا مات من القهرة|فيديو

يورجن كلوب

كلوب مدربا لـ الأهلي في كأس العالم للأندية.. حقيقة البوست المثير للجدل

ترشيحاتنا

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الجمعة 11-4-2025

سعر الذهب

جولد بيليون تعلن معلومة جديدة عن أسعار الذهب في مصر

الحصاد الأسبوعي

تنفيذ 4 مشروعات مع فرنسا | التخطيط في أسبوع

بالصور

محافظ سوهاج يتفقد سير العمل بمحطات الوقود ومواقف سيارات الأجرة

جانب من جولة محافظ سوهاج
جانب من جولة محافظ سوهاج
جانب من جولة محافظ سوهاج

محافظ الشرقية يتابع انتظام العمل بمواقف الركاب ومحطات الوقود

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تحريك أسعار الوقود.. تعريفة المواصلات الجديدة بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

ميمي جمال

ميمي جمال تكشف عن رأيها في برامج المقالب

حرب تصريحات بين سيد عبد الحفيظ وميدو

تراشق كلامي بين سيد عبد الحفيظ وميدو بسبب زيزو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: لا تحزن ..ضع روشتة دستور حياتك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر وفرنسا.. شراكة استراتيجية بين الحاضر والمستقبل

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. العلاقات المصرية الفرنسية ودعم القضية الفلسطينية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ضحكنا فجرحناهم

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب.. شكراً لأبطال زيارة ماكرون

المزيد