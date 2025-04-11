طارق محروس: قرعة بطولة العالم للناشئين مُرضية.. وشباب 2008 من أفضل أجيال اليد بمصر

علق طارق محروس المشرف على المنتخبات المصرية للناشئين والشباب لكرة اليد، والمدير الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2006، والذي يستعد لخوض منافسات بطولة العالم المقبلة على قرعة البطولة، التي تحتضنها مصر خلال الفترة من 6 إلى 17 أغسطس المقبل.

وأسفرت قرعة بطولة العالم للناشئين لكرة اليد مواليد 2006، عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة السابعة بجانب كلا من، اليابان و كوريا و البحرين .

وقال طارق محروس في تصريحات عبر إذاعة أون سبورت إف إم، في برنامج 1x7، مع الإعلامية لمياء نبيل، إن قرعة بطولة العالم للناشئين مواليد 2006 مرضية بالنسبة للجهاز الفني للمنتخب.

وأكد محروس أن منتخب مصر للناشئين أمامه تحديات كبيرة في بطولة العالم المقبلة، وأن المنتخبات المشاركة مستوياتها قوية ولا يستهان بها، حيث درس معظم الفرق والتي قد تقدم مستويات مفاجأة في البطولة، وتكون نتائجها السابقة خادعة

وشدد المشرف على المنتخبات المصرية للشباب والناشئين، أن منتخب مصر لن يتهاون في أي مباراة سيخوضها في بطولة العالم المقبلة، ويحترم كافة منافسيه، وهذا ما ينقله الجهاز الفني للاعبين دائما أن الملعب هو الفيصل في المباريات.



وتطرق طارق محروس للحديث عن منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، والذي يشارك حاليًا في بطولة البحر المتوسط، مشيداً بهذا الجيل من حيث خامات اللاعبين والفنيات التي يمتلكونها.

وأتم طارق محروس تصريحاته أنه يتوقع تحقيق منتخب مصر 2008 ميدالية في بطولة البحر المتوسط الحالية، مؤكدً أن لهم هذا الجيل سيفوز بميداليات عالمية في المستقبل على مستوى منافسات الكبار.