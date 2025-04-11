تعرف علي قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز بالدوري

دخل الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في معسكر مغلق استعداداً لمواجهة بيراميدز المقرر لها مساء غد بالدوري.

واصطحب مارسيل كولر قائمة مكونه من محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء في حراسة المرمي ومعهم محمد هاني وأشرف داري ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله وكريم الدبيس ومروان عطية وأحمد رضا وأكرم توفيق وعمرو السولية وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمد عبد الله ووسام أبو علي وجينيك جراديشار.

وأغلق الأهلي ملف دوري أبطال إفريقيا بشكل مؤقت بعد حسم التأهل إلى نصف النهائي بالفوز على الهلال السوداني بهدف دون رد في لقاءي الذهاب والإياب.



