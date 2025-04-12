خبير اجتماعي يحذر من تنمر الإنترنت: ظاهرة تهدد الجميع وتحتاج وعيًا

حذّر الدكتور وليد رشاد، أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، من الانتشار الواسع لظاهرة التنمر الإلكتروني، مؤكدًا أنها لم تعد مقصورة على فئة عمرية أو اجتماعية محددة، بل يمكن أن يتعرض لها أي شخص في أي وقت.

وأوضح رشاد، خلال تصريحات تلفزيونية، أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب درجة عالية من الوعي وأساليب ذكية في التعامل معها، خاصة في ظل تزايد الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي.

أشار الدكتور رشاد إلى أن المتنمر يسعى دومًا إلى استفزاز الطرف الآخر والحصول على رد فعل، موضحًا أن التجاهل التام هو أحد أفضل طرق الحماية النفسية، إلى جانب استخدام أدوات مثل الحظر والإبلاغ التي توفرها مختلف منصات التواصل.

وأكد رشاد على أهمية الحذر عند نشر الصور أو البيانات الشخصية على الإنترنت، حيث يمكن استغلالها من قِبل المتنمرين في الإساءة أو الابتزاز، مشددًا على ضرورة التواصل فقط مع أشخاص موثوقين، وتجنب إضافة الغرباء.

ودعا أستاذ علم الاجتماع إلى تأمين الحسابات الشخصية عبر إعدادات الخصوصية، وجعل الحسابات "خاصة"، والتأكد من وجود أصدقاء مشتركين قبل قبول أي طلبات صداقة، قائلاً إن هذه الإجراءات البسيطة تحمي المستخدمين من كثير من التهديدات الإلكترونية.

وفي ختام حديثه، شدد الدكتور رشاد على أهمية نشر المحتوى الإيجابي الذي يضيف قيمة للحياة اليومية، وتجنب التفاعل مع المنشورات السلبية المسيئة للآخرين