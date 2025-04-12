محاكمة فتاة دهست شخصا وابنه داخل جراج مول شهير .. الثلاثاء

تنظر محكمة جنح سيدي جابر، الثلاثاء المقبل 15 أبريل 2025، أولى جلسات محاكمة فتاة بواقعة دهس أب ونجله بتهمة الإصابة الخطأ بسيارتها داخل جراج مول تجاري شهير بمنطقة سموحة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة سيدي جابر، يفيد بورود بلاغ بقيام فتاه بدهس شخص ونجله داخل جراج مركز تجاري شهير، مما تسبب في اصابتهما وعلي الفور انتقل ضباط القسم الي محل الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وتحرر المحضر رقم 5098 لسنة 2025 جنح سيدي جابر، بعدما تبين إصابة أب بكسور في القدم والكتف، وكذلك إصابة الطفل البالغ من العمر 7 سنوات بجروح بالغة نتيجة الحادث، ووضعه في المستشفي تحت الملاحظة.

كانت مواقع التواصل الاجتماعي نشرت مقطع فيديو للحادث، والذي أظهر أن الفتاة التي كانت تقود السيارة وأثناء دخولها للجراج، تصادف مرور أب وابنه، ورغم سير السيارة ببطء استعدادا لدخول الجراج، إلا أنها انطلقت بالسيارة بسرعة بالغة في مكان غير مخصص للسير بسرعة، ما ترتب عليه سحل الأب وابنه ودهسهما أسفل عجلات السيارة لمسافة بلغت 10 أمتار.