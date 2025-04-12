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ماذا يحدث عند قراءة يس 7 مرات يوميا؟.. علي جمعة: اغتنموها لهذا السبب
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ماذا يحدث عند قراءة يس 7 مرات يوميا؟.. علي جمعة: اغتنموها لهذا السبب

قراءة يس
قراءة يس
أمل فوزي

لعل السؤال عن ماذا يحدث عند قراءة يس 7 مرات يوميا ؟ يعد أحد أهم الأمور التي ينبغي العلم بها لاغتنامها والعمل بها ، حيث ورد في فضل سورة يس الكثير من النصوص ، كما أنها من سور القرآن الكريم - كلام الله سبحانه وتعالى ، والذي ينبغي الحرص على تلاوته ، ومن بين سوره يأتي سؤال ماذا يحدث عند قراءة يس 7 مرات يوميا ؟، حيث إن سورة يس  من أفضل السور التي يُستحب قراءتها ولها عظيم الفضل ، ولعل هذا ما يطرح سؤال عن ماذا يحدث عند قراءة يس 7 مرات يوميا ؟ ، لأن معرفته تزيد الحرص على اغتنامها وجعلها وردًا يوميًا  ، خاصة وقد كثرت في فضلها ومعجزاتها القصص، من هنا تنبع أهمية معرفة ماذا يحدث عند قراءة سورة يس 7 مرات يوميا ؟، والوقوف على حقيقتها ، لعلها تكون أحد الكنوز فإذا عرفناها نكن من الفائزين في الدنيا والآخرة، لأن القرآن كلام الله تعالى ، وليس هناك أفضل من الدعاء به، ومنه سورة يس، التي هي قلب القرآن .

ماذا يحدث عند قراءة يس 7 مرات يوميا

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن قراءة القرآن الكريم من أفضل العبادات التي يتقرب بها المسلم إلى ربه، وإن لم يستجب الله تعالى للدعاء بعد قراءة سورة "يس" فلا يسخط الإنسان له قد حصل على ثواب القراءة.

وأكد "جمعة"، في إجابته عن سؤال : ( ماذا يحدث عند قراءة سورة يس 7 مرات يوميا ؟)، أن قراءة سورة يس 7 مرات تجعل الدعاء مُستجابًا، وهذا الكلام لم يرد عليه دليلٌ شرعي، وإنما من الأمور المُجربة عن مشايخنا، منوهًا بأن قول "يس لما قرئت له" ليس حديثًا صحيحًا عن الرسول -صلى الله عليه وسلم-، ومعناه أي يقرأ الإنسان سورة يس فإنه يدعو بما شاء ويستجيب الله له.

وتابع: وتحدّث العديد من الناس عن تجاربهم مع قراءة هذه السّورة الكريمة، ومنها قراءتها لتيسير الأمور وقضاء الحوائج، ولكن يجدر بالذّكر أنّ هذا الأمر من التجارب، فلا يصحّ نسبته إلى السنّة النبويّة، كما أنّ هذا الفضل يدخل في عموم فضل قراءة القرآن الكريم وجميع سوره.

وأشار إلى أن في القرآن كلّه البركة والخير، وقد تتحقّق هذه الفضيلة بالتجربة عند بعض النّاس، وقد لا تتحقّق عند بعضهم الآخر، لأنّ السرّ يكمن في صدق الإنسان وتوكّله على الله وإخلاصه عند دعائه واللّجوء إليه.

قراءة سورة يس يوميا

ورد عن حكم قراءة سورة يس يوميا ، أنه يتّفق أهل العلم على أنّ القرآن الكريم بكلّ سوره وآياته محضُ خير وبركة، وسورة يس من السور التي رُوي بشأنها روايات كثيرة، وجاء في بعض الروايات أنّ قراءة سورة يس سبب في مغفرة الذنوب وتكفير السيئات، وما ذلك على الله بعزيز، كما أن من فضل قراءة سورة يس يوميا ما ورد عن جندب -رضي الله عنه- قال: قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «مَن قرَأ يس في ليلةٍ ابتغاءَ وجهِ اللهِ غُفِر له».

فضل سورة يس

ورد فضل سورة يس واسرارها ، أنمن أراد أن يقضي الله حاجته فعليه ان يتوضأ ويحسن الوضوء ويصلى ركعتين صلاة الحاجة، إلا أن هناك أمر آخر وهو سورة يس، حيث علمنا أهل الله أن سورة يس فيها سر لما قرئت له، هكذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكننا لا نجرب مع الله، فنقرأ القرآن كله تقربًا للمولى عز وجل.

وورد فيها أن سورة يس فيها تفريجًا للهموم وقضاءً للحوائج وشفاءً للأمراض ورحمة للأموات وأسرار عظيمة، ولكن لها خصوصية عن باقي سور القرأن الكريم، فالزام يس بيقينك بالإخلاص يعطيك المولى عز وجل ما تحتاجه.

وردت في فضل سورة يس عدّة أحاديث ضعيفة وغريبة، ومنها: قوله -صلّى الله عليه وسلّم-: (اقرَؤوا يس علَى موتاكُم)، و قوله -صلّى الله عليه وسلّم-: (مَن قرأَ يس في ليلةٍ أصبحَ مغفورًا لَه). قوله -صلّى الله عليه وسلّم-: (مَنْ قرأَ ( يس ) في ليلةٍ ابْتِغَاءَ وجْهِ اللهِ ؛ غُفِرَ لهُ)، وتجدر الإشارة إلى أنّه على الرغم من عدم ثبوت أحاديث في فضائل سورة يس عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-، إلّا أنّ بعض ما ورد منها موقوف عند الصحابة -رضوان الله عليهم- وبسَنَد حَسَن، بالإضافة إلى أنّ بعضها الآخر مأخوذ عن تجارب بعض الصالحين، ومِمّا لا شَكّ فيه أنّ كتاب الله -تعالى- يحمل الكثير من الفَضل والبركات.

أسرار سورة يس لقضاء الحاجة

ورد من أسرار سورة يس لقضاء الحاجة، أن بسورة يس سبع آيات جاء بآخرها كلمة «مبين»، وهناك أربع طرق للدعاء بهذه السورة لقضاء الحوائج، وأول تلك الطرق الأربع هي قراءة السورة كاملة ثم الدعاء بعدها، والثانية أن يردد قارئها الآيات السبع التي ورد بها كلمة «مبين» سبع مرات، والقول الثالث هو ترديد كلمة «مبين» فقط عند قراءتها، والقول الرابع بالدعاء عند الوصول للآية التي ورد بها كلمة «مبين».

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