رئيس الصين: لا نخاف ومعاداة العالم تؤدي للعزلة

في أول تعليق علني له على تصاعد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أن بلاده "ليست خائفة"، مشدداً على أن المواجهات التجارية لا تخدم أي طرف وتؤدي إلى نتائج سلبية على الصعيد العالمي.

قال شي خلال لقائه برئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في بكين، الجمعة، وفقاً لما نقلته هيئة البث الحكومية الصينية "CCTV": "لا يوجد رابح في الحرب التجارية، ومعاداة العالم لن تؤدي إلا إلى العزلة الذاتية".

بينغ: الصين لا تخشى القمع

أضاف الرئيس الصيني: "على مدى أكثر من 70 عاماً، اعتمدت تنمية الصين على الاعتماد على الذات والعمل الجاد، ولم تتكل يوماً على المعونات أو المساعدات من الآخرين، كما أنها لا تخشى أي قمع غير عادل".

وأكد شي أن الصين ستظل واثقة ومتماسكة، وستواصل التقدم مهما كانت التحديات الخارجية، في رسالة ضمنية إلى واشنطن والأسواق العالمية التي تشهد اضطراباً متزايداً جراء تصاعد التوترات الاقتصادية بين القوتين العظميين.

حرب الرسوم بين أميركا والصين

يأتي ذلك بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه سيجري تعليق الرسوم الجمركية المتبادلة على عشرات الدول التي لم ترد بتعريفات انتقامية على الولايات المتحدة لمدة 90 يوماً، بينما جرى رفع الرسوم الأميركية على الصين إلى نحو 145%، حسبما أكد البيت الأبيض.

مزيد عن الرسوم الأميركية على الصين: البيت الأبيض يؤكد: الرسوم الجمركية على الصين تبلغ 145%

وأوضح دونالد ترمب في منشور على منصة "تروث سوشيال" أن قراره تجاه الصين يأتي في ظل ما وصفه بـ"عدم الاحترام الذي أظهرته الصين تجاه الأسواق العالمية".