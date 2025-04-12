الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة إلى 50933 شهيدًا

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، نقلاً عن وزارة الصحة الفلسطينية، بارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 50933 شهيدًا و116450 مصابًا منذ اندلاع العدوان في 7 أكتوبر 2023.

ارتفاع عدد الشهداء والمصابين

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن حصيلة جديدة لعدد الشهداء والمصابين، مؤكدة أن العدوان المستمر قد أسفر عن مقتل 50933 فلسطينيًا، بينما وصل عدد المصابين إلى 116450، في تزايد مستمر مع تصاعد العمليات العسكرية.

استهداف المنشآت الصحية والإنسانية

وكانت أكدت الوزارة أن العدوان أدى إلى تدمير العديد من المنشآت الصحية والبنية التحتية، ما ساهم في تفاقم الوضع الصحي والإنساني في القطاع. في وقتٍ يشهد فيه القطاع نقصًا حادًا في المعدات الطبية والأدوية.

تطورات الوضع الإنساني في غزة

يتواصل تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة بشكل متسارع، حيث يعاني السكان من نقص حاد في الغذاء والمياه والكهرباء، بالإضافة إلى تعرض المدنيين لموجات من القصف العنيف.

المجتمع الدولي يدين التصعيد الإسرائيلي

في السياق نفسه، تتوالى الدعوات الدولية إلى وقف التصعيد في قطاع غزة، حيث أدان العديد من الدول والمنظمات الدولية الأعمال العدائية التي تستهدف المدنيين في الأراضي الفلسطينية.