حبس سائق وعاطل بتهمة سرقة البطاريات الخاصة بالسيارات بالنزهة

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس سائق وعاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة البطاريات الخاصة بالسيارات المركونة فى الشوارع بمنطقة النزهة.

تفاصيل القضية..

واعترف المتهمين بسرقة البطاريات الخاصة بالسيارات المركونة فى الشوارع، ببيعهم البطاريات المسروقة لأحد التجار على علم أنها من متحصلات سرقة.

ونجحت الحملات في ضبط (سائق - عاطل) بدائرة قسم شرطة النزهة ، لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى ارتكاب جرائم سرقة بطاريات السيارات وبحوزتهما 5 بطاريات، وبمواجهتهما اعترفا بأن البطاريات المضبوطة من متحصلات نشاطهما الإجرامى.