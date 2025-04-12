أرقام مارسيل كولر مع الأهلي قبل مواجهة بيراميدز الليلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة من العيار الثقيل أمام بيراميدز، مساء اليوم السبت في تمام الساعة السابعة على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز.



ويدخل الأهلي المواجهة تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، وهو مدجج بتشكيلة تضم مزيجًا من المهارات والخبرات، أبرزهم: المغربي أشرف بن شرقي، إمام عاشور، الفلسطيني وسام أبو علي، والسلوفيني نيجك جراديشار.

ويغيب عن صفوف الفريق اللاعب كريم فؤاد بداعي الإصابة، فيما شدد كولر على ضرورة العودة بالنقاط الثلاث لمواصلة الزحف نحو اللقب المحلي الثالث على التوالي.

أرقام كولر مع الأهلي



منذ توليه المسؤولية الفنية، قاد كولر الأهلي في 156 مباراة رسمية، حقق خلالها 108 انتصارًا، مقابل 30 تعادلًا و18 خسارة فقط.

سجل الفريق تحت قيادته 304 هدفًا، واستقبل 121 هدفًا، وخرج بشباك نظيفة في 87 مواجهة.

وكانت أكبر انتصاراته أمام شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 6-1، فيما جاءت أكبر هزيمة على يد ماميلودي صن داونز بنتيجة 5-2.

إنجازات مارسيل كولر مع الأهلي



المدرب السويسري نجح في تحقيق 11 بطولة مع الأهلي حتى الآن، تضمنت:

السوبر المحلي (4 مرات)

كأس مصر (مرتين)

دوري أبطال أفريقيا (مرتين)

الدوري الممتاز (مرتين)

برونزية كأس العالم للأندية

كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ (مرة)