المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر هيروين بسوهاج

أصدرت محكمة مستأنف جنايات سوهاج، برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد الشكور وأسامة علي فراج، وأمانة سر محمد عبد الحميد.

حكمها المشدد على عامل من أبناء دائرة قسم أول سوهاج، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح أبيض دون ترخيص.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 28 أبريل 2024، حينما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم "عبدالله ر. ا. إ"، 21 عامًا، عامل، ويقيم بدائرة قسم شرطة أول سوهاج.

وذلك عقب ورود معلومات تفيد بمزاولته نشاطًا إجراميًا في الاتجار بمخدر الهيروين.

وعقب تقنين الإجراءات، تمت مداهمة مكان تواجد المتهم وضبطه وبحوزته كمية من مخدر الهيروين معدة للبيع.

بالإضافة إلى سلاح أبيض عبارة عن "مطواة قرن غزال"، وذلك دون حمله ترخيصًا قانونيًا لحيازتها.

وبعرض المتهم على النيابة العامة، وُجهت له تهم الاتجار في المواد المخدرة، إلى جانب حيازة سلاح أبيض دون تصريح قانوني.

وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه.

يأتي الحكم في إطار جهود الدولة المستمرة لملاحقة مروجي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة غير المرخصة، حفاظًا على أمن واستقرار المجتمع، وردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المواطنين.