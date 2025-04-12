محافظ سوهاج في جولة ميدانية مفاجئة للتأكد من استقرار الأسعار بالمخابز

أجرى اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، جولة ميدانية مفاجئة بشوارع مدينة سوهاج، شملت عددًا من المخابز، والمطاعم، والمحال التجارية، وأماكن تقديم المأكولات.

يأتي ذلك للتأكد من ثبات أسعار رغيف الخبز سواء المدعم أو السياحي، وعدم استغلال قرار تحريك المواد البترولية لرفع أسعار السلع الغذائية.

رافق المحافظ في جولته كل من اللواء أركان حرب أحمد السايس، السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج، والدكتور سامح التوني، وكيل وزارة التموين بسوهاج.

وخلال الجولة، شدد المحافظ على عدم المساس بسعر رغيف الخبز، سواء البلدي المدعم أو السياحي.

وأكد أن الدولة حريصة على حماية المواطنين من أي أعباء إضافية، لافتا إلى أن الأجهزة المعنية بالمحافظة ستتصدى بكل حسم لأي محاولات لاستغلال المواطنين.

محافظة سوهاج

كما أكد على ضرورة ثبات ألاسعار بالمطاعم والمخابز، وعدم التلاعب بها تحت أي مبرر، موجّهًا بتكثيف حملات الرقابة التموينية على المخابز والمحال التجارية لضمان استقرار الأسعار.

وأسفرت الجولة عن تحرير عدد من المحاضر التموينية لبعض المخابز السياحية ومخابز "الفينو" لمخالفات تتعلق بنقص وزن الرغيف.

ووجّه المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين.