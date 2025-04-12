الإثنين.. انطلاق مؤتمر دولي بجامعة سوهاج عن التحول للأخضر والذكاء الاصطناعي

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، عن انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي البيئي الثالث بالجامعة تحت عنوان “التحول للأخضر وتطبيقات الذكاء الاصطناعي البيئيّة”.

وذلك يوم الاثنين الموافق ١٤ ابريل بالمركز الدولي للمؤتمرات بالحرم الجامعي الجديد.

جامعة سوهاج

وقال الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن المؤتمر سيناقش عدد من الموضوعات الهامة ومنها، الذكاء الاصطناعي لتحقيق الاستدامة البيئية.

والذكاء الاصطناعي والمراقبة البيئية باستخدام الأقمار الصناعية، الابتكار البيئي فى المدن الذكية والتحول للأخضر،، دور المؤسسات التربوية والرياضية فى ظل تطبيقات الذكاء الاصطناعي البيئية.