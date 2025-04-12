وفاة والدة رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

أعلن المهندس محمد شمروخ ،الرئيس التنفيذى للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، عن وفاة والدته ،وتقام صلاة الجنازة عقب صلاة العشاء بمسجد السيدة نفيسة والدفن بمقابر العائلة بالعبور.

جاء ذلك وفقا لما نشره الرئيس التنفيذى للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، عبر صفحتة الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.