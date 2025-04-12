أعلن المهندس محمد شمروخ ،الرئيس التنفيذى للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، عن وفاة والدته ،وتقام صلاة الجنازة عقب صلاة العشاء بمسجد السيدة نفيسة والدفن بمقابر العائلة بالعبور.
جاء ذلك وفقا لما نشره الرئيس التنفيذى للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، عبر صفحتة الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وفاة والدة رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
أعلن المهندس محمد شمروخ ،الرئيس التنفيذى للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، عن وفاة والدته ،وتقام صلاة الجنازة عقب صلاة العشاء بمسجد السيدة نفيسة والدفن بمقابر العائلة بالعبور.
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