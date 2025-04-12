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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وفاة والدة رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

المهندس محمد شمروخ
المهندس محمد شمروخ
محمد الاسكندرانى

أعلن المهندس محمد شمروخ ،الرئيس التنفيذى للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، عن وفاة والدته ،وتقام صلاة الجنازة عقب صلاة العشاء بمسجد السيدة نفيسة والدفن بمقابر العائلة بالعبور.
جاء ذلك وفقا لما نشره  الرئيس التنفيذى للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، عبر صفحتة الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذى للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وفاة والدة المهندس محمد شمروخ محمد شمروخ مسجد السيدة نفيسة

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