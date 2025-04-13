متحدث الزراعة: مصر تصدر 2.7 مليون طن منتجات زراعية في الربع الأول من 2025

أكد محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الزراعة لما له من أهمية استراتيجية في تحقيق الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني.

مشروعات متعددة لتطوير القطاع الزراعي

قال القرش، خلال تصريحات تلفزيونية، إن الحكومة عملت على توفير وتطوير العديد من المشروعات الزراعية التي تهدف إلى تحسين استغلال الموارد وتعزيز قدرات الإنتاج المحلي.

فتح أسواق خارجية أمام المنتجات المصرية

وأشار إلى أن وزارة الزراعة تسعى بشكل مستمر إلى فتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية المصرية، وقد انعكس ذلك على أداء الصادرات خلال الربع الأول من العام، حيث وصلت الكميات المصدرة إلى 2.7 مليون طن.

الموالح والبطاطس في صدارة الصادرات

استعرض القرش أبرز المحاصيل التي تم تصديرها، موضحًا أن الموالح المصرية لا تزال تتصدر قائمة الصادرات الزراعية، حيث تم تصدير حوالي 1.328 مليون طن من الموالح، إلى جانب نصف مليون طن من البطاطس، وقرابة 96 ألف طن من الفاصوليا خلال نفس الفترة.

مصر الأولى عالميًا في تصدير الفراولة المجمدة

وأوضح المتحدث باسم الوزارة أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميًا في تصدير الفراولة المجمدة، بالإضافة إلى تصدير العديد من المحاصيل الزراعية الأخرى التي تعزز مكانة مصر في الأسواق العالمية.

الدولة تستهدف زيادة الصادرات الزراعية

اختتم القرش تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة تستهدف زيادة كميات المحاصيل الزراعية المصدرة خلال الفترة المقبلة، من خلال دعم المزارعين، وتوسيع الإنتاج، ورفع جودة المحاصيل وفقًا للمعايير الدولية.