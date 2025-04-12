مصطفى عماد يكشف كواليس ترشيحه لـ«سيد الناس»: "اتسرقت قبل تصوير أول مشهد"

كشف الفنان الشاب مصطفى عماد عن تفاصيل مشاركته في مسلسل "سيد الناس" الذي عرض في رمضان الماضي، بطولة الفنان عمرو سعد، حيث أوضح أن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، رشح عددًا من طلاب معهد الفنون المسرحية للمخرج محمد سامي لاختيار وجوه شابة للعمل ضمن طاقم المسلسل.

وقال مصطفى، خلال استضافته ببرنامج "كلام الناس" على قناة MBC مصر وتقدمه الإعلامية ياسمين عز: "دكتور أشرف زكي رشّح شباب من المعهد، وأنا كنت من ضمن الأسماء اللي اتعرضت على محمد سامي، ورد القبول إني أقدم دور (آسر) جالي متأخر شوية."

تعرض للسرقة قبل بدء التصوير

وفي موقف مفاجئ، أشار مصطفى إلى أنه تعرض لحادث سرقة قبل فترة قصيرة من بدء تصوير المسلسل، حيث قال:

"كنت راجع من صفت اللبن، وفجأة اتنين طلعوا عليا بموتوسيكل وشدوا الشنطة اللي كانت معايا، وكان فيها فلوس وورق مهم.. وسرقوني."

نجاحه في المعهد مهّد الطريق

وأوضح مصطفى أن ترشيحه جاء بالتزامن مع حصوله على جائزة عن دوره في مسرحية قُدمت ضمن فعاليات مهرجان المعهد، مشيرًا إلى أن هذا الدور كان له تأثير في جذب انتباه القائمين على المسلسل.