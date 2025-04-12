اتفاق أمريكي إيراني على جولة مفاوضات جديدة.. والبيت الأبيض: إيجابية للغاية

أعلن البيت الأبيض اليوم، اتفاق المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط "ويتكوف" مع وزير الخارجية الإيراني على عقد جولة جديدة من المفاوضات يوم السبت المقبل، في تطور يُنظر إليه كخطوة نحو تخفيف التوترات بين البلدين، كأول اتصال مباشر بين مسؤولين رفيعي المستوى منذ أشهر، حسبما ورد في نبأ عاجل لفضائية “القاهرة الإخبارية”.

ووصف البيت الأبيض المحادثات بأنها “إيجابية وبناءة للغاية”، موضحًا أن المبعوث الأمريكي أكد تلقيه تعليمات شخصية من الرئيس ترامب، وأن التركيز على "حل الخلافات عبر الحوار والدبلوماسية إن أمكن".

تأتي هذه التطورات بعد أشهر من التصعيد العسكري والدبلوماسي، حيث تواجه واشنطن وطهران على خلفية الملف النووي ودعم الميليشيات الإقليمية.

تُعقد الجولة المقبلة من المفاوضات في ظل ترقب دولي، بينما يحذر مراقبون من أن "طريق الحلول ما زال طويلًا" رغم هذه الخطوة الإيجابية.