الثلاثاء.. آخر موعد لتلقى طلبات الاشتراك في مشروع العلاج للمحامين وأسرهم

أعلنت النقابة العامة للمحامين، برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، أن الثلاثاء المقبل الموافق 15 أبريل هو آخر موعد لتلقي طلبات الاشتراك في مشروع العلاج للسادة المحامين وأسرهم.

وتناشد النقابة المحامين بسرعة سداد الاشتراك قبل يوم الثلاثاء المقبل حيث أنه لن يسمح لأحد بالاستفادة من خدمات المشروع من غير المشتركين.

والجدير بالذكر أن الاشتراك بمشروع العلاج كان من المقرر أن ينتهى في 30 مارس الماضي، إلا أن نقيب المحامين، أصدر قرارًا بمد فترة الاشتراك في مشروع العلاج للمحامين وأسرهم لمدة 15 يوماً.

وجاء هذا القرار استجابة لمطالب المحامين، وتسهيلًا عليهم للاشتراك في مشروع الرعاية الصحية، ويتم استخراج البطاقات العلاجية بنادي المحامين النهري في المعادي، وبمقر النقابات الفرعية بالأقاليم.