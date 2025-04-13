أخبار القليوبية | إحالة المتهم بإنهاء حياة زوجته للمفتى .. تعديل تعريفة الركوب بسبب الربع جنيه

شهدت محافظة القليوبية العديد من الأحداث والفعاليات المختلفة على مدار اليوم ، شملت قطاعات المحافظة المختلفة على كافة المستويات.

إحالة أوراق المتهم بقتل زوجته بشبرا الخيمة للمفتي

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة ، الدائرة الثانية، إحالة أوراق صاحب محل سيبر، لفضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأى الشرعي في إعدامه لما اقترفه من قتل زوجته بسبب خلافات دائمة بينهما، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وتحديد جلسة اليوم الأول من دور شهر مايو للنطق بالحكم.



صدر القرار برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، ووكيل النيابة الكلية محمد عز العرب، وأمانة سر هاني خطاب.

بسبب "الربع جنيه".. تعديل تعريفة ركوب السيارات بالقليوبية

أعلنت محافظة القليوبية، السبت إجراء تعديلات في عدد من تعريفات ركوب سيارات الأجرة والسرفيس بالخطوط الداخلية والخارجية بدائرة المحافظة، وذلك على خلفية رفع أسعار الوقود

وتم أن التعديل شمل جبر جميع التعريفات التي تتضمن ربع جنيه (25 قرشا)، ورفعها إلى نصف جنيه (50 قرشا)، بعد تذمر رواد التواصل الإجتماعي بسبب عدم توافر عملة الربع جنيه ما قد يتسبب في مشكلات كثيرة بين الركاب والسائقين.

وجه محافظ القليوبية المهندس أيمن عطيه، مديري إدارة المرور ومدير مباحث المرور ومدير المواقف بتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة وبالميادين المختلفة لمتابعة إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين.

زراعة أكثر من 38 ألف فدان قمح بالقليوبية وتسوية 400 فدان بالليزر

أعلن المهندس محمد أمين، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة القليوبية، أن إجمالي المساحة المنزرعة من محصول القمح في المحافظة خلال الموسم الحالي بلغ 38455.6 فدان، موزعة على جميع مراكز المحافظة.

وقال أمين، في تصريحات صحفية، إنه تمت تسوية 400 فدان بالليزر مجانًا بالتعاون مع جهاز تحسين الأراضي، في إطار مشروع ترشيد المياه في الأنشطة الزراعية، وذلك كخدمة إرشادية موجهة لمزارعي القمح.

وتم توزيع 4536 شيكارة تقاوي من أصناف مختلفة وفقًا للسياسة الصنفية المعتمدة بالمحافظة.



وأشار وكيل الوزارة إلى تنفيذ سلسلة من الندوات الإرشادية داخل الجمعيات الزراعية بمراكز القليوبية، تناولت أهمية زراعة الأصناف المناسبة للمناخ المحلي، مع التشديد على عدم زراعة صنف "الديورم"، ضمن خطة مدروسة أعدها مفتشو الإرشاد الزراعي بناءً على توجيهات القيادة السياسية، لدعم زراعة القمح وزيادة الإنتاج المحلي.

بروتوكول تعاون بين جامعتي بنها الأهلية و"العلوم التطبيقية الأردنية" لتعزيز التبادل الأكاديمي

وقَّع الدكتور تامر سمير، رئيس جامعة بنها الأهلية، والدكتورة سميحة جراح، رئيس جامعة العلوم التطبيقية الأردنية، بروتوكول تعاون بهدف تعزيز التبادل العلمى والثقافي وبناء جسور البحث المشترك بين الجانبين.

شهد مراسم التوقيع الدكتور كريم الدش نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية، والدكتورة سامية العزب مدير برامج كلية طب الأسنان، والدكتور شادي المشد، مدير برامج كلية علوم الحاسب، والدكتورة دعاء عقل، مدير برنامج كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال ، فيما مثل جامعة العلوم التطبيقية الأردنية الدكتور محمد النجار مساعد رئيس الجامعة لشؤون الأبحاث العلمية.

وأكد الدكتور تامر سمير أن بروتوكول التعاون يُعد خطوة جديدة في مسيرة الجامعة نحو الانفتاح الدولي وفي إطار سعي جامعة بنها الأهلية لتعزيز شراكاتها مع أبرز المؤسسات التعليمية عالميًا، كما أضاف أن هذه الشراكة ستفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات التبادل العلمي، وستوفر لطلابنا فرصًا استثنائية للتدريب والدراسة في بيئة أكاديمية تنافسية، مما يعزز جاهزيتهم لسوق العمل محليًا ودوليًا.

