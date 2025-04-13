بطل Grey’s anatomy يُعلن إصابته بمرض خطير ويطلب الخصوصية لعائلته

كشف الممثل الأمريكي إريك داين، نجم مسلسل Grey’s Anatomy، عن إصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري (ALS) في بيان مؤثر، قائلاً: “تم تشخيصي بمرض ALS. أنا ممتن لوجود عائلتي المحبة إلى جانبي ونحن نستعد لخوض هذا الفصل الجديد من حياتنا.”

وأضاف داين، البالغ من العمر 52 عامًا، أنه يشعر بالحظ لاستمراره في العمل، معلنًا عن استعداده للعودة إلى تصوير الموسم الثالث من مسلسل Euphoria، بعد فترة توقف طويلة، مشيرًا: “أتطلع للعودة إلى موقع التصوير الأسبوع المقبل، وأرجو احترام خصوصيتنا في هذا الوقت.”



ويشار إلى أن مرض ALS، المعروف أيضًا باسم “مرض لو جيريج”، يؤثر على الخلايا العصبية في الدماغ والحبل الشوكي، ويتسبب في فقدان تدريجي للسيطرة على العضلات، ولا يوجد له علاج حاليًا.

ويأتي إعلان داين بعد نحو شهر من طلب زوجته، الممثلة ريبيكا غيهارت، البالغة من العمر 53 عامًا، رسميًا إلغاء إجراءات الطلاق بينهما، بعد 7 سنوات من تقديمها طلب الانفصال في 2018، بسبب “خلافات لا يمكن حلها”.





وبالرغم من عدم توصلهما لاتفاق رسمي للطلاق خلال تلك السنوات، ركّز الثنائي على تربية ابنتيهما بيلي (15 عامًا) وجورجيا (13 عامًا) بهدوء وتناغم.

وفي مقابلة قبل إعلان إصابته بيوم واحد، أكدت غيهارت: “نحن أفضل أصدقاء، وعلاقتنا قوية، ووجدنا طريقة ناجحة للبقاء كعائلة من أجل أولادنا، وهذا ما يجعلنا جميعًا أكثر سعادة واستقرارًا.”

وأضافت: “علاقتنا لم تكن فشلًا، بل كانت نجاحًا كبيرًا انتهى موسمه. نحن لا نزال متزوجين، وكنا معًا لـ15 سنة، وأنجبنا طفلين رائعين، وهذا كافٍ ليُسمّى نجاح.





Grey’s Anatomy

يستمر العمل في استكشاف الحياة المهنية والشخصية للأطباء في مستشفى “Grey Sloan Memorial” بعد حدوث تغييرات كبيرة في فريق أبطاله على مدار المواسم المتتالية.

أعلنت شبكة ABC رسميًا عن تجديد مسلسل “Grey’s Anatomy” للموسم 22 على التوالي ليصبح أطول مسلسل درامي طبي في تاريخ التلفزيون الأمريكي.

وتعود إيلين بومبيو بطلة ومنتجة المسلسل للظهور ضمن أحداث الموسم 22 الذي تقوم فيه بشخصية الدكتورة ميريديث حراي.

يأتي هذا التجديد على الرغم من تراجع نسبة المشاهدة في المواسم الأخيرة، حيث بلغ متوسط المشاهدين في الموسم الحادي والعشرين حوالي 2.27 مليون مشاهد لكل حلقة.

يستمر العمل في استكشاف الحياة المهنية والشخصية للأطباء في مستشفى “Grey Sloan Memorial” بعد حدوث تغييرات كبيرة في فريق أبطاله على مدار المواسم المتتالية.