قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غارات جوية عنيفة تستهدف معاقل الحوثيين في 3 محافظات يمنية
لتدشين فرعه الجديد.. إعلامي: الزمالك يستعد لاحتفالية ضخمة في مكان أثري
مجلة «نيوزويك» الأمريكية: الرسوم الجمركية تهوي بشعبية ترامب لأدنى مستوى لها
بعد غلاء الأسعار.. دار الإفتاء تكشف عن بدائل الشبكة الذهب للمقبلين على الزواج
الترجي التونسي: الزمالك لم يفاوضنا لضم «البلايلي».. ولن نبيعه
بعد تعادله مع بيراميدز.. نجم الأهلي السابق: كولر «بيخلّص» على أفشة
دبلوماسي روسي: المحادثات بين واشنطن وطهران «مُشجّعة»
شيكابالا يدعم أحمد قندوسي بعد إصابته المروعة
مصر ترحّب بالمحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران وتثمن دور سلطنة عمان
إعلامي يكشف قيمة الشرط الجزائي في عقد كولر مع الأهلي
لميس الحديدي للحكومة: فكروا في موازنة المواطن مش بس الموازنة العامة
نجم الأهلي السابق لـ«كولر»: حان وقت الرحيل .. ويرشح علي ماهر بديلاً عنه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بطل Grey’s anatomy يُعلن إصابته بمرض خطير ويطلب الخصوصية لعائلته

اريك داين
اريك داين
شروق سلامة

كشف الممثل الأمريكي إريك داين، نجم مسلسل Grey’s Anatomy، عن إصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري (ALS) في بيان مؤثر، قائلاً: “تم تشخيصي بمرض ALS. أنا ممتن لوجود عائلتي المحبة إلى جانبي ونحن نستعد لخوض هذا الفصل الجديد من حياتنا.”

وأضاف داين، البالغ من العمر 52 عامًا، أنه يشعر بالحظ لاستمراره في العمل، معلنًا عن استعداده للعودة إلى تصوير الموسم الثالث من مسلسل Euphoria، بعد فترة توقف طويلة، مشيرًا: “أتطلع للعودة إلى موقع التصوير الأسبوع المقبل، وأرجو احترام خصوصيتنا في هذا الوقت.”


ويشار إلى أن مرض ALS، المعروف أيضًا باسم “مرض لو جيريج”، يؤثر على الخلايا العصبية في الدماغ والحبل الشوكي، ويتسبب في فقدان تدريجي للسيطرة على العضلات، ولا يوجد له علاج حاليًا.

ويأتي إعلان داين بعد نحو شهر من طلب زوجته، الممثلة ريبيكا غيهارت، البالغة من العمر 53 عامًا، رسميًا إلغاء إجراءات الطلاق بينهما، بعد 7 سنوات من تقديمها طلب الانفصال في 2018، بسبب “خلافات لا يمكن حلها”.


 

وبالرغم من عدم توصلهما لاتفاق رسمي للطلاق خلال تلك السنوات، ركّز الثنائي على تربية ابنتيهما بيلي (15 عامًا) وجورجيا (13 عامًا) بهدوء وتناغم.

وفي مقابلة قبل إعلان إصابته بيوم واحد، أكدت غيهارت: “نحن أفضل أصدقاء، وعلاقتنا قوية، ووجدنا طريقة ناجحة للبقاء كعائلة من أجل أولادنا، وهذا ما يجعلنا جميعًا أكثر سعادة واستقرارًا.”

وأضافت: “علاقتنا لم تكن فشلًا، بل كانت نجاحًا كبيرًا انتهى موسمه. نحن لا نزال متزوجين، وكنا معًا لـ15 سنة، وأنجبنا طفلين رائعين، وهذا كافٍ ليُسمّى نجاح.


 

Grey’s Anatomy

يستمر العمل في استكشاف الحياة المهنية والشخصية للأطباء في مستشفى “Grey Sloan Memorial” بعد حدوث تغييرات كبيرة في فريق أبطاله على مدار المواسم المتتالية.

أعلنت شبكة ABC رسميًا عن تجديد مسلسل “Grey’s Anatomy” للموسم 22 على التوالي ليصبح أطول مسلسل درامي طبي في تاريخ التلفزيون الأمريكي.   

وتعود إيلين بومبيو بطلة ومنتجة المسلسل للظهور ضمن أحداث الموسم 22 الذي تقوم فيه بشخصية الدكتورة ميريديث حراي.

يأتي هذا التجديد على الرغم من تراجع نسبة المشاهدة في المواسم الأخيرة، حيث بلغ متوسط المشاهدين في الموسم الحادي والعشرين حوالي 2.27 مليون مشاهد لكل حلقة.  

يستمر العمل في استكشاف الحياة المهنية والشخصية للأطباء في مستشفى “Grey Sloan Memorial” بعد حدوث تغييرات كبيرة في فريق أبطاله على مدار المواسم المتتالية.

إريك داين Grey’s anatomy ريبيكا غيهارت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انقطاع المياه

6 ساعات.. انقطاع المياه عن مناطق عين شمس الشرقية والغربية غدا

القندوسي

إصابة مفزعة لنجم سيراميكا كليوباترا أمام فاركو.. ونقله بالإسعاف للمستشفى

حضانة الطفل

حضانة الطفل.. لمن تؤول ومتى تنتهي؟

الطقس في مصر

تغير مفاجئ في الطقس.. تحذيرات من أمطار رعدية بعد ساعات

5 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات 2025

5 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات 2025

تقلبات حادة وعاصفة ترابية تقترب.. الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا

الأمطار الرعدية تعود مجددًا.. تقلبات حادة غدًا والأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا

شيكا

شاهد أول تعليق من زوجة إبراهيم شيكا بعد وفاته

إبراهيم شيكا

شقيقة إبراهيم شيكا تعلن موعد ومكان صلاة الجنازة والعزاء

ترشيحاتنا

الجوازات

الأوراق المطلوبة لإكتساب الأجانب أبناء الأم المصرية الجنسية

مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين في تصادم أتوبيس وسيارة ملاكي بأسيوط

مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين في تصادم أتوبيس وسيارة ملاكي بأسيوط

الحريق

بدون إصابات.. السيطرة على حريق شقة سكنية في شارع شبرا | صور

بالصور

أحمد زاهر ومصطفى قمر أبرز الحضور.. لقطات من عزاء والدة زوجة رامي صبري| صور

رامي صبري وتامر حسني
رامي صبري وتامر حسني
رامي صبري وتامر حسني

للرجال فقط .. أطعمة تغنيك عن الفياجرا وترفع التستوستيرون

الخصوبة
الخصوبة
الخصوبة

أول ظهور لمحمد سامي فى عزاء حماة رامي صبري بعد اعتزاله الدراما التليفزيونية

محمد سامي
محمد سامي
محمد سامي

16 طريقة لإزالة الدهون من الكبد .. بدون أدوية وبمواد طبيعية

الكبد
الكبد
الكبد

فيديو

كلوب مدربا لـ الأهلي

كلوب مدربا لـ الأهلي في كأس العالم للأندية.. حقيقة رحيل السويسري وقدوم الالماني

لوسى

لوسي عن مسلسل لام شمسية: عمل مهم ويوعي الأسرة المصرية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: لا تحزن ..ضع روشتة دستور حياتك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر وفرنسا.. شراكة استراتيجية بين الحاضر والمستقبل

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. العلاقات المصرية الفرنسية ودعم القضية الفلسطينية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ضحكنا فجرحناهم

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب.. شكراً لأبطال زيارة ماكرون

المزيد