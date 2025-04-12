جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء جديدة لسكان في قطاع غزة

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، أوامر إخلاء جديدة للسكان في بعض مناطق قطاع غزة.

وشملت الأوامر إخلاء سكان 6 أحياء في منطقة النصيرات وسط غزة، وهي: الإيمان، التقوى، البساتين، الزهراء، البوادي، والنزهة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن القوات تعمل بقوة في هذه المناطق، وأنها ستستهدف أي منطقة يتم منها إطلاق صواريخ.

وأضاف في بيان مرفق بخريطة توضيحية "حفاظًا على سلامتكم، توجهوا فورًا إلى الملاجئ المعروفة في منطقة المواصي".

وأشار المسؤولون في جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أن العمليات العسكرية ستستمر حتى يتم تحرير الرهائن المتبقين، وعددهم 59، والقضاء على حماس في غزة.

في المقابل، أكدت حماس أنها لن تفرج عن الرهائن إلا من خلال اتفاق ينهي الحرب، وأنها ترفض المطالبات بتسليم السلاح.

وفقًا لوزارة الصحة في قطاع غزة، فإن أكثر من 50 ألف فلسطيني استشهدوا في العدوان الإسرائيلي، بينما نزح معظم سكان القطاع الذي تحول إلى خرائب.