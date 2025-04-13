إعلامي يكشف مفاجأة بشأن بديل كولر المحتمل

تصاعدت حالة من الغضب من السويسري مارسيل كولر المدير الفني بالنادي الأهلي وعدم الرضا على الأداء من جانب الجماهير وإدارة القلعة الحمراء، بعد سوء النتائج في الفترة الماضية.

وكتب الإعلامي خالد الغندور عبر حسابه علي موقع فيسبوك: "فايلر و جوزيه جوميز مرشحين و بقوة".



نتيجة مباراة بيراميدز و الأهلي

وكانت قد بدأت مباراة بيراميدز والأهلي بحماس واضح من الفريقين وحاول الأهلي إحراز هدف مُبكر حيث أهدر إمام عاشور فرصة تسجيل هدف محقق في الدقيقة الخامسة.



وواصل الأهلي الضغط وعاد إمام ليُهدر فرصة أخرى للتسجيل في الدقيقة 11 وردت الكرة إلى حسني الشحات الذي سددها بعيداً عن الشباك، وأشهر الحكم بطاقة صفراء لأشرف داري للخشونة مع فيستون ماييلي.



وأنقذ محمد الشناوي، حارس الأهلي، هدفا محققا فى شباك فريقه من تصديه لتسديدة كريم حافظ لاعب بيراميدز فى الدقيقة 16.



ونشط بيراميدز بعد مرور ١٥ دقيقة حيث سيطر على مجر المباريات وتعرض يحيي عطية الله لإصابة قوية غادر على آثارها ملعب المباراة في الدقيقة ٢٤من عمر اللقاء.