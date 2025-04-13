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فصائل فلسطينية تسيطر على طائرتين من طراز "كواد كابتر" وسط قطاع غزة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

فصائل فلسطينية تسيطر على طائرتين من طراز "كواد كابتر" وسط قطاع غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث أعلنت فصائل فلسطينية، عن السيطرة على طائرتين من طراز "كواد كابتر" وسط قطاع غزة.

ووصفت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش إيجر، الوضع الإنساني في قطاع غزة بأنه "جحيم على الأرض".

وفي تصريحات لوكالة "رويترز" من مقر اللجنة في جنيف، قالت ميريانا سبولياريتش: "نجد الآن أنفسنا في موقف يتوجب علي أن أصفه بأنه جحيم على الأرض… لا يمكن للسكان الحصول على الماء ولا الكهرباء ولا الغذاء في الكثير من المناطق"، حيث إنه لم تدخل أي إمدادات إنسانية لقطاع غزة منذ أن منعت إسرائيل دخول الشاحنات في الثاني من مارس فيما توقفت المحادثات بشأن المرحلة التالية من اتفاق لوقف إطلاق النار لم يعد ساريًا الآن. واستأنفت إسرائيل هجومها العسكري في 18 مارس.

قطاع غزة فصائل فلسطينية إسرائيل

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