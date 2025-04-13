قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هذا هو الوقت المناسب لشراء الذهب .. خبير يوجّه نصيحة للمواطنين | فيديو
شكل سرطان المستقيم وأعراضه .. هل يمكن إنقاذ المريض؟
لو نفسك تحج وممعكش فلوس.. ردد 10 كلمات هتكون من ضيوف الرحمن
التدخين أبرزها .. عادات يومية تدمر الكلى | احذرها
الهنيدي: تعديل قانون إنشاء بعض المحاكم الابتدائية يهدف إلى تقريب جهات التقاضي
إعلان جوائز مهرجان جمعية الفيلم السنوي 51.. التفاصيل الكاملة
أقباط المنيا يحتفلون بأحد الشعانين.. شاهد
بدء أولى جلسات محاكمة قتلة شهيد الشهامة بالغردقة
تحتوي على كل ما تحتاجه.. غرفة مصممة خصيصا لنهاية العالم| ما القصة؟
تشكيل الزمالك المتوقع أمام حرس الحدود في الدوري
العالم في حالة تأهب .. كويكب غامض يقترب من القمر |فيديوجراف
أذكار الصباح مكتوبة.. رددها الآن تفتح لك أبواب الخير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد في البنك الأهلي المصري

العملات العربية
العملات العربية
محمد يحيي

استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم، الأحد 13-4-2025، في البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار اليوم 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 51.2 جنيه للشراء و51.3 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم 

سعر اليورو اليوم 57.29 جنيه للشراء و58.85 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم

سعر الجنيه الاسترليني 66.39 جنيه للشراء و67.43 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية 

سعر الدولار الكندي 36.60 جنيه للشراء و37 جنيها للبيع.

سعر الكرون الدانمركي 7.67 جنيه للشراء و7.88 جنيه للبيع.

سعر الكرون نرويجي 4.73 جنيه للشراء و4.83 جنيه للبيع.

سعر الكرونا السويدية 5.16 جنيه للشراء و5.29 جنيه للبيع.

سعر الفرنك سويسري 61.94 جنيه للشراء و63.33 جنيه للبيع.

سعر الين الياباني سجل 35.40 جنيه للشراء و36.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأسترالي 31.65 جنيه للشراء و32.31 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية 

سعر الدينار الكويتي 165.64 جنيه للشراء و167.63 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي سجل 13.60 جنيه للشراء و13.66 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي 13.92 جنيه للشراء و13.96 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني 134.40 جنيه للشراء و136.01 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني 131.67 جنيه للشراء و133.25 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري 12.99 جنيه للشراء و14.04 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني 71.68 جنيه للشراء و72.45 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني اليوم في البنك الأهلي المصري 6.98 جنيه للشراء و7.03 جنيه للبيع.

الدولار العملات الاجنبية البنك الاهلي المصري اليورو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات رسميًا لـ13 مليون مواطن بقرار حكومي.. تعرف على موعد الصرف

زيادة المعاشات رسميًا لـ13 مليون مواطن بقرار حكومي.. تعرف على موعد الصرف

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

زيادة بدل المخاطر الطبية 600% للعاملين بهيئة التأمين الصحي.. قرار رسمي

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الأحد 13-4-2025

حالة الطقس

لمدة 4 أيام.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس

أرشيفية

عطل عالمي يضرب تطبيق واتساب .. تفاصيل

تفاصيل عرض حسام عبدالمجيد لتعديل عقده ..ورد مفاجئ من اللاعب

تفاصيل عرض حسام عبدالمجيد لتعديل عقده .. ورد مفاجئ من اللاعب

كولر

إعلامي يكشف قيمة الشرط الجزائي في عقد كولر مع الأهلي

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 24 اليوم الأحد 13-4-2025

ترشيحاتنا

سماعات الأذن

ببطارية جبارة ومواصفات جديدة .. أفضل سماعات أذن لاسلكية في الأسواق

عطل يضرب واتساب

الخدمة تعود تدريجيا .. عطل يضرب تطبيق واتساب.. فما القصة ؟

هاتف فيفو

بمواصفات رائدة وتصميم أنيق ..إليك أفضل هاتف ذكي X200 Ultra من فيفو

بالصور

التدخين أبرزها .. عادات يومية تدمر الكلى | احذرها

عادات يومية تدمر الكلى
عادات يومية تدمر الكلى
عادات يومية تدمر الكلى

قائد القوات البحرية يلتقى رئيس هيئة الأركان العامة للقوات البحرية اليونانية لبحث التعاون المشترك

قائد القوات البحرية المصرية مع نظيره اليوناني
قائد القوات البحرية المصرية مع نظيره اليوناني
قائد القوات البحرية المصرية مع نظيره اليوناني

طريقة عمل السلمون بزبدة الثوم مع السبانخ والفطر في صلصة كريمي

سمك السلمون بزبدة الثوم مع السبانخ والفطر في صلصة كريمية
سمك السلمون بزبدة الثوم مع السبانخ والفطر في صلصة كريمية
سمك السلمون بزبدة الثوم مع السبانخ والفطر في صلصة كريمية

10 صور لـ عارضة الأزياء خطيبة حسام حبيب

الضحية الجديدة.. 10 صور لـ خطيبة حسام حبيب
الضحية الجديدة.. 10 صور لـ خطيبة حسام حبيب
الضحية الجديدة.. 10 صور لـ خطيبة حسام حبيب

فيديو

كويكب يصدم القمر

العالم في حالة تأهب .. كويكب غامض يقترب من القمر |فيديوجراف

حفل سيرين عبد النور

اقتحم المسرح.. معجب يفاجئ سيرين عبد النور بحفل الأردن

محاولة وضع كلب فى جوال

السكان بتشتكى.. القبض على حارس عقار حاول وضع كلب داخل جوال بمدينة نصر (فيديو)

وفاة فنة أقلاش

عملية تجميل أنهت عمرها.. وفاة فنانة شهيرة في عمر الأربعين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: لا تحزن ..ضع روشتة دستور حياتك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر وفرنسا.. شراكة استراتيجية بين الحاضر والمستقبل

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. العلاقات المصرية الفرنسية ودعم القضية الفلسطينية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ضحكنا فجرحناهم

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب.. شكراً لأبطال زيارة ماكرون

المزيد