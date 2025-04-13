أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد في البنك الأهلي المصري

استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم، الأحد 13-4-2025، في البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 51.2 جنيه للشراء و51.3 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم 57.29 جنيه للشراء و58.85 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم

سعر الجنيه الاسترليني 66.39 جنيه للشراء و67.43 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية

سعر الدولار الكندي 36.60 جنيه للشراء و37 جنيها للبيع.

سعر الكرون الدانمركي 7.67 جنيه للشراء و7.88 جنيه للبيع.

سعر الكرون نرويجي 4.73 جنيه للشراء و4.83 جنيه للبيع.

سعر الكرونا السويدية 5.16 جنيه للشراء و5.29 جنيه للبيع.

سعر الفرنك سويسري 61.94 جنيه للشراء و63.33 جنيه للبيع.

سعر الين الياباني سجل 35.40 جنيه للشراء و36.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأسترالي 31.65 جنيه للشراء و32.31 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية

سعر الدينار الكويتي 165.64 جنيه للشراء و167.63 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي سجل 13.60 جنيه للشراء و13.66 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي 13.92 جنيه للشراء و13.96 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني 134.40 جنيه للشراء و136.01 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني 131.67 جنيه للشراء و133.25 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري 12.99 جنيه للشراء و14.04 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني 71.68 جنيه للشراء و72.45 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني اليوم في البنك الأهلي المصري 6.98 جنيه للشراء و7.03 جنيه للبيع.