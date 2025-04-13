مدير تعليم مطروح تفاجئ مدارس البنجر وتتابع انتظام الدراسة

تفقدت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، عددا من مدارس قطاع البنجر أقصى شرق المحافظة لمتابعة سير العملية التعليمية وانضباط الدراسة بحضور إيهاب أنور مدير عام التعليم العام ومحمد عجيل مدير القطاع التعليمي وثروت المهدي مدير إدارة التعليم الابتدائي ووليد عليوة مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام.

وخلال تفقدها الفصول الدراسية بالمدارس، أكدت وكيل الوزارة لأبنائها الطلاب أن الجد والاجتهاد في طلب العلم ضمان حقيقي لتحقيق التفوق ليكونوا نواة طيبة لمواطنين صالحين نافعين لأنفسهم وأسرهم ووطنهم الغالي مصر، كذلك أكدت لهم ضرورة المحافظة علي المدرسة كونها البيت الثاني لهم ومحرابا لتلقي العلم والتعليم والذي يعد أسمي الرسالات.

وتابعت آليات تنفيذ المهام اليومية والتقييمات الأسبوعية والشهرية وفق التكليفات الوزارية حيث قامت بالاطلاع على الكراسات المهام اليومية والكشاكيل الطلابية المخصصة لذلك في مختلف المواد الدراسية مؤكدة لمسئولي المدارس بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لتلك التقييمات في سبيل تحقيق الهدف المأمول منها بتحديد المستوي الحقيقي للطلاب علي أرض الواقع وعلاج أي قصور أو تراجع في المستوي العلمي أولا بأول.

وشددت أيضا على مديري المدارس بضرورة تبصير الطلاب بالمحافظة على الأثاث المدرسي وتنظيم مسابقة أجمل فصل مع ترسيخ القيم السامية والأخلاقيات الفاضلة في نفوسهم من خلال منصات الإذاعة المدرسية بالإضافة إلى تنظيم التربية الاجتماعية والمكتبات ندوات للتوعية بهذا الشأن.

ووجهت وكيل الوزارة، بضرورة الاهتمام بمظهر المدارس وتوفير بيئة تعليمية تربوية جاذبة من خلال الإسراع في دهان الفصول الدراسية وتشجير افنية المدارس

وتابعت تنفيذ مبادرة مدرستي تكتب وتقرأ بطلاقة من خلال متابعة المستوي اللغوي لطلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي في القراءة والكتابة

كما عقدت نادية فتحي، اجتماعا مع رؤساء الأقسام ومديري المراحل التعليميه في ديوان عام القطاع بالقرية ٢٦ تناولت خلاله آليات العمل والعقبات التي تعاني منها مدارس البنجر مؤكدة أن خطة العمل التي تنتهجها بالمديرية تتمثل في رصد وتحديد المشكلة ثم طرح الحلول الفورية وفق الإمكانيات المتاحة.

وأعرب العاملون بقطاع البنجر، عن سعادتهم بذلك اللقاء للاستماع لكافة المقترحات الخاصة بتطوير المنظومة التعليمية بمدارس القرى والنجوع.

وأكدت مديرة تعليم مطروح، على الحضور التحلي بالجدية والانضباط وتقدير المسئولية من أجل تخطي أي عقبات تواجه منظومة العمل وفي سبيل تحقيق تقدم ملموس للعملية التعليمية بمدارس القطاع بما يكفل تقديم منتج تربوي تعليمي يستفيد منه أبناؤنا الطلاب