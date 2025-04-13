قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأوقاف: فتح باب التقدم لمسابقة التفتيش بالمديريات الإقليمية
وزير الخارجية لنظيريه العماني والإيراني وويتكوف: نأمل في حلول تسهم في التهدئة
فيروسات زومبي.. وباء جديد يهدد البشرية قادم من القطب الشمالي| ماذا يحدث؟
الزراعة: السعودية أكبر الدول العربية استيرادا للمحاصيل المصرية
وزير العدل يفتتح فرعين للتوثيق في الإسكندرية ويتفقد محكمة الاستئناف
بسبب فتاة..إحالة 4 أفارقة بمنطقة عين شمس للمحاكمة الجنائية
دعاء المطر والرعد والريح.. ردد 20 كلمة أفضل ما قالها النبي و210 أدعية مستجابة
دعاء المطر.. اطلب حاجتك من الله يستجاب لك
متأثرا بتراجع سعر صرف الدولار.. انخفاض جديد في أسعار الذهب الآن
جبالي يعلن ضوابط مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة أمام البرلمان
زاهي حواس يلقي كلمة الافتتاح بورشة عمل للرابطة العالمية لعلماء الآثار المصرية عن الأهرامات
رسميا.. إشبيلية يعلن إقالة مدربه جارسيا بيمينتا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مدير تعليم مطروح تفاجئ مدارس البنجر وتتابع انتظام الدراسة

مدير تعليم مطروح خلال الجولة بالمدارس
مدير تعليم مطروح خلال الجولة بالمدارس
ايمن محمود

تفقدت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، عددا من مدارس قطاع البنجر أقصى شرق المحافظة لمتابعة سير العملية التعليمية وانضباط الدراسة بحضور إيهاب أنور مدير عام التعليم العام ومحمد عجيل مدير القطاع التعليمي وثروت المهدي مدير إدارة التعليم الابتدائي ووليد عليوة مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام.

وخلال تفقدها الفصول الدراسية بالمدارس، أكدت وكيل الوزارة لأبنائها الطلاب أن الجد والاجتهاد في طلب العلم ضمان حقيقي لتحقيق التفوق ليكونوا نواة طيبة لمواطنين صالحين نافعين لأنفسهم وأسرهم ووطنهم الغالي مصر، كذلك أكدت لهم ضرورة المحافظة علي المدرسة كونها البيت الثاني لهم ومحرابا لتلقي العلم والتعليم والذي يعد أسمي الرسالات.

وتابعت آليات تنفيذ المهام اليومية والتقييمات الأسبوعية والشهرية وفق التكليفات الوزارية حيث قامت بالاطلاع على الكراسات المهام اليومية والكشاكيل الطلابية المخصصة لذلك في مختلف المواد الدراسية مؤكدة لمسئولي المدارس بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لتلك التقييمات في سبيل تحقيق الهدف المأمول منها بتحديد المستوي الحقيقي للطلاب علي أرض الواقع وعلاج أي قصور أو تراجع في المستوي العلمي أولا بأول.

وشددت أيضا على مديري المدارس بضرورة تبصير الطلاب بالمحافظة على الأثاث المدرسي وتنظيم مسابقة أجمل فصل مع ترسيخ القيم السامية والأخلاقيات الفاضلة في نفوسهم من خلال منصات الإذاعة المدرسية بالإضافة إلى تنظيم التربية الاجتماعية والمكتبات ندوات للتوعية بهذا الشأن.

ووجهت وكيل الوزارة، بضرورة الاهتمام بمظهر المدارس وتوفير بيئة تعليمية تربوية جاذبة من خلال الإسراع في دهان الفصول الدراسية وتشجير افنية المدارس

وتابعت تنفيذ مبادرة مدرستي تكتب وتقرأ بطلاقة من خلال متابعة المستوي اللغوي لطلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي في القراءة والكتابة

كما عقدت نادية فتحي، اجتماعا مع رؤساء الأقسام ومديري المراحل التعليميه في ديوان عام القطاع بالقرية ٢٦ تناولت خلاله آليات العمل والعقبات التي تعاني منها مدارس البنجر مؤكدة أن خطة العمل التي تنتهجها بالمديرية تتمثل في رصد وتحديد المشكلة ثم طرح الحلول الفورية وفق الإمكانيات المتاحة.

وأعرب العاملون بقطاع البنجر، عن سعادتهم بذلك اللقاء للاستماع لكافة المقترحات الخاصة بتطوير المنظومة التعليمية بمدارس القرى والنجوع.

وأكدت مديرة تعليم مطروح، على الحضور التحلي بالجدية والانضباط وتقدير المسئولية من أجل تخطي أي عقبات تواجه منظومة العمل وفي سبيل تحقيق تقدم ملموس للعملية التعليمية بمدارس القطاع بما يكفل تقديم منتج تربوي تعليمي يستفيد منه أبناؤنا الطلاب

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح تعليم مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات رسميًا لـ13 مليون مواطن بقرار حكومي.. تعرف على موعد الصرف

زيادة المعاشات رسميًا لـ13 مليون مواطن بقرار حكومي.. تعرف على موعد الصرف

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

زيادة بدل المخاطر الطبية 600% للعاملين بهيئة التأمين الصحي.. قرار رسمي

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الأحد 13-4-2025

حالة الطقس

لمدة 4 أيام.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس

تفاصيل عرض حسام عبدالمجيد لتعديل عقده ..ورد مفاجئ من اللاعب

تفاصيل عرض حسام عبدالمجيد لتعديل عقده .. ورد مفاجئ من اللاعب

أرشيفية

عطل عالمي يضرب تطبيق واتساب .. تفاصيل

سيد عبد الحفيظ :بيراميدز يستحق ضربة جزاء صحيحة على أشرف داري لم تحتسب له

سيد عبد الحفيظ: بيراميدز يستحق ضربة جزاء صحيحة لم تحتسب له

انقطاع المياه

خلال ساعات.. انقطاع المياه عن عدد من المناطق بالقاهرة

ترشيحاتنا

ازالة تعدي

إزالة حالتي تعدي بالبناء المخالف في الشرقية

صحة الشرقية

تقديم الخدمة ضمن مبادرة عيون أطفالنا مستقبلنا لـ 6500 حالة إيجابية بالشرقية

جامعة طنطا

ترقية 25 عضواً بهيئة التدريس وتعيين 17 مدرساً بجامعة طنطا

بالصور

وصفة لعمل قهوة مثلجة رخيصة وسهلة التحضير

وصفة قهوة مثلجة رخيصة وسهلة التحضير.
وصفة قهوة مثلجة رخيصة وسهلة التحضير.
وصفة قهوة مثلجة رخيصة وسهلة التحضير.

أحد شعانين مبارك.. سيرين عبد النور تحتفل بعيد السعف مع أسرتها

سيرين عبد النور تحتفل بعيد السعف
سيرين عبد النور تحتفل بعيد السعف
سيرين عبد النور تحتفل بعيد السعف

التدخين أبرزها .. عادات يومية تدمر الكلى | احذرها

عادات يومية تدمر الكلى
عادات يومية تدمر الكلى
عادات يومية تدمر الكلى

قائد القوات البحرية يلتقى رئيس هيئة الأركان العامة للقوات البحرية اليونانية لبحث التعاون المشترك

قائد القوات البحرية المصرية مع نظيره اليوناني
قائد القوات البحرية المصرية مع نظيره اليوناني
قائد القوات البحرية المصرية مع نظيره اليوناني

فيديو

كويكب يصدم القمر

العالم في حالة تأهب .. كويكب غامض يقترب من القمر |فيديوجراف

حفل سيرين عبد النور

اقتحم المسرح.. معجب يفاجئ سيرين عبد النور بحفل الأردن

محاولة وضع كلب فى جوال

السكان بتشتكى.. القبض على حارس عقار حاول وضع كلب داخل جوال بمدينة نصر (فيديو)

وفاة فنة أقلاش

عملية تجميل أنهت عمرها.. وفاة فنانة شهيرة في عمر الأربعين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: لا تحزن ..ضع روشتة دستور حياتك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر وفرنسا.. شراكة استراتيجية بين الحاضر والمستقبل

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. العلاقات المصرية الفرنسية ودعم القضية الفلسطينية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ضحكنا فجرحناهم

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب.. شكراً لأبطال زيارة ماكرون

المزيد