قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عواصف وأمطار غزيرة تضرب شوارع الغربية .. والمحافظ يرفع حالة الطوارئ
ذكرى دخول المسيح للقدس..احتفالات أحد السعف داخل الكنائس الأرثوذكسية .. صور
كنائس وأديرة أسوان تحتفل بأحد الشعانين.. شاهد
دعاء لكشف الهم والغم.. مكتوب ومجرب
شاهد| مرسيدس جي كلاس 2025 .. إليك المواصفات والسعر
حماس: نتعامل بمسؤولية عالية مع أي مقترح لإنهاء الحرب
حقيقة صفع محافظ الشرقية لمواطن على وجهه خلال إحدى جولاته
الليلة.. الزمالك في مواجهة الأهلي بنهائى بطولة أفريقيا لسيدات الطائرة
انخفاض جديد في أسعار الذهب الآن
ارتفاع عدد ضحايا غارات الاحتلال على قطاع غزة إلى 30 شهيدا
الوطنية للصحافة: غداً صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحالين للمعاش خلال شهر مارس ٢٠٢٥
وزير الشئون النيابية: التعاون بين الحكومة والبرلمان «ضرورة» لتحقيق الأداء المالي الأمثل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء لكشف الهم والغم.. مكتوب ومجرب

دعاء لكشف الهم والغم
دعاء لكشف الهم والغم
إيمان طلعت

دعاء لكشف الهم والغم، دعاء تفريج الهموم يلجأ إليه الكثير من الناس بسبب متاعب الحياة ومتطلباتها وهذا إن دل فإنما يدل على يقين العبد بأن الله عز وجل هو القادر على تفريج الهموم وفك الكروب .. و دعاء تفريج الهموم يعني أن الاستعانة لا تكون إلا بالله وليس العباد وحتى يستجيب الله دعاء تفريج الهموم يجب ان يكون العبد على يقين بأن الله سيستجيب له .

دعاء لكشف الهم والغم 

هناك دعاء لتفريج الهموم والكروب وهو " لا إله إلا الله العظيم الحليم، لاإله إلا الله رب العرش العظيم، أسألك بكل أسمائك وصفاتك أن تفرج كربي وهمي اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت".

دعاء تفريج الهم والكرب

دعاء تفريج الهموم ، وردت أدعية كثيرة من السنة النبوية لتفريج الهم والكرب يجب علينا اتباعها كما فعل الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين ومنها..

( إلهي هب لي فرجًا بالقدرة التي تحي بها الحي والميت، ولا تهلكني وعرفني الإجابة يا رب، ارفعني وانصرني وارزقني وعافني. 

اللهم إني أسألك باسمك الحسيب الكافي أن تكفني كل أموري من جليل وحقير مما يشوش خاطري يا كافي.

اللهم إني أسألك فرجًا قريبًا، وصبرًا جميلًا، ورزقًا واسعًا، والعافية من البلايا، وشكر العافية والشكر عليها، وأسألك الغنى من الناس ولاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صلّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، اللهم إني أسألك بحق السائلين، وبأسمائك العظمى والحسنى أن تكفني شر ما أخاف وأحذر فإنك تكفي ذلك الأمر.

اللهم لا طاقة لي بالجهد ولا قوة لي على البلاء، فلا تحرمني العافية والرزق ولا تكلني إلى خلقك بل تفرد لي بحاجتي وتولني برحمتك، فإنك إن وكلتني إلى نفسي عجزت عنها، وإن وكلتني إلى خلقك ظلموني وحرموني وقهروني ومنوا علي، فبفضلك يا الله أغنني، وابسط لي، واكفني، وخلصني واجعل رضاي فيما يرد علي منك، وبارك لي فيما رزقتني وفيما خولتني واجعلني في كل حالاتي محفوظ مجار، واقضِ عني كل ما علي لك في وجه من وجوه طاعتك أو لخلقك، فأنت تعلم عظم ضعفي وكثرة ذنوبي وضعف بدني وقوتي وغفلتي، فأدي ما لهم علي عندك يا عظيم فإنك واسع كريم.

يا رب ترى ضعفي وقلة حيلتي، فإني ضعيف ذليل متضرع إليك مستجير بك من كل بلاء، مستتر بك فاسترني يا مولاي مما أخاف وأحذر وأنت أعظم من كل عظيم، بك استترت يا الله. اللهم إني أسألك مغفرة تشرح بها صدري وترفع بها ذكري وتيسر بها أمري وتكشف بها ضري وترفعه بها إنك على كل شيء قدير.

يا لطيف قد حرت في أمري فتدبرني بخفي لطفك ولطيف صنعك في جميع أموري وما أعانيه، استعنت بك في كشف كل غمة، فيسر لي بلطفك كل عسير، إن تيسير العسير عليك يسير، اللهم اجعل لي سورًا من لطفك يحول بيني وبين ما يؤذيني ومن يعتد علي. اللهم يا حيّ يا محيي، يا كافي يا كريم، أجرني في مصيبتي بالرضى والعفو والعافية، والمعافاة الدائمة، في الدنيا والآخرة، والعوض الصالح في الزوج، والأهل والجسد والمال والأصحاب والعمل والذرية، إنك على كل شيء قدير، وارحمني برحمتك واكشف ما نزل بي من ضر، وخلفني خلاصًا جميلًا عاجلًا غير آجل.

اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، ارحمني رحمة من عندك تغني بها عن رحمة من سواك، اللهم اكشف ضري يا مفرج الهموم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم يا حابس يد إبراهيم عن ذبح ابنه، ويا رافع شأن يوسف على إخوته وأهله، ويا راحم عبرة داود وكاشف ضر أيوب، يا مجيب دعوة المضطرين، وكاشف غم المغمومين، أسألك أن تجيب دعائي وتكشف غمّي وهمّي يا رب العالمين.

يا فارج الغم اجعل لي من أمري فرجًا ومخرجًا، يا سامع كل شكوى وكاشف كل كرب، أدعوك يا إلهي دعاء من اشتدت فاقته، وضعفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الملهوف المكروب الذي لا يجد كشف ما نزل به غيرك. يا مجيب دعوة المضطرين، اللهم فرج عني ما ضاق به صدري، وعجز معه صبري، وقلت فيه حيلتي، وضعفت له قوتي، تحصنت بعزتك وعظمتك وبجلالك. يا لطيف الطف بي بلطفك الخفي، وأعني بقدرتك، اللهم إني أنتظر فرجك، وأرقب لطفك فالطف بي ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى غيرك، لا إله إلا الله الرحمن الرحيم، اللهم إني أنزلت بك حاجاتي كلها الظاهرة والباطنة والدنيوية والآخروية.

دعاء تفريج الهم و أهمية التوكل على الله
دعاء تفريج الهموم مع أهمية التوكل على الله يخلق نوع من اليقين الراسخ في قلب الإنسان يجعله في معية الله سبحانه وتعالى مهما كانت إغراءات ووساوس الشيطان ، والتوكل على الله عبادة الصادقين والمخلصين ، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفى بِهِ بِذُنُوبِ عِبادِهِ خَبِير} وقال :{ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ * الَّذِي يَراكَ حِينَ تَقُومُ * وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ * إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} ، وأمر به المؤمنين: فقال الله تعالى في سبعة مواضع من القرآن :{وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ} .

دعاء تفريج الهموم و أهمية الأذكار
كما يوجد أدعية لتفريج الهموم يوجد أيضا اذكار لتفريج الهم أهم هذه الأذكار "الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم " وذلك لما جاء بالحديث عندما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله! إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت، قال: الربع؟ قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك، قال: النصف؟ قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك، قال: الثلثين؟ قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك، قال: يا رسول الله! فأجعل صلاتي كلها لك؟ قال: إذًا تكفى همك، ويغفر ذنبك. 

دعاء تفريج الهم والكرب دعاء لكشف الهم والغم دعاء تفريج الهم أهمية التوكل على الله دعاء تفريج الهموم و أهمية الأذكار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات رسميًا لـ13 مليون مواطن بقرار حكومي.. تعرف على موعد الصرف

زيادة المعاشات رسميًا لـ13 مليون مواطن بقرار حكومي.. تعرف على موعد الصرف

رئيس الوزراء

بعد قرار التبكير.. الموعد الجديد لصرف مرتبات أبريل 2025

زيزو

مفاجأة.. زيزو تواصل مع مسؤولي الزمالك ورحب بالعودة

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

زيادة بدل المخاطر الطبية 600% للعاملين بهيئة التأمين الصحي.. قرار رسمي

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الأحد 13-4-2025

حالة الطقس

لمدة 4 أيام.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس

مشغولات ذهبية

متأثرا بتراجع سعر صرف الدولار.. انخفاض جديد في أسعار الذهب الآن

تفاصيل عرض حسام عبدالمجيد لتعديل عقده ..ورد مفاجئ من اللاعب

تفاصيل عرض حسام عبدالمجيد لتعديل عقده .. ورد مفاجئ من اللاعب

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

حريق يلتهم 5 منازل بقرية سفلاق في سوهاج

صورة أرشيفية

الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق التهم 5 منازل بسفلاق في سوهاج

صورة موضوعية

تأجيل محاكمة المتهمين في قضية «شهيد الشهامة» بالغردقة إلى يونيو المقبل

بالصور

بالأحمر الناري.. شيرين رضا تثير الجدل على مواقع التواصل في أحدث ظهور لها

شيرين رضا تثير الجدل بالاحمر النارى
شيرين رضا تثير الجدل بالاحمر النارى
شيرين رضا تثير الجدل بالاحمر النارى

طريقة ومقادير عمل الكب كيك بمذاق لا يقاوم

طريقة ومقادير عمل الكب كيك بمذاق لا يقاوم.
طريقة ومقادير عمل الكب كيك بمذاق لا يقاوم.
طريقة ومقادير عمل الكب كيك بمذاق لا يقاوم.

هل عادت له؟.. نادين نجيم تظهر مع طليقها ووالد أبنائها

نادين نجيم مع طليقها وأبنائها
نادين نجيم مع طليقها وأبنائها
نادين نجيم مع طليقها وأبنائها

وصفة لعمل قهوة مثلجة رخيصة وسهلة التحضير

وصفة قهوة مثلجة رخيصة وسهلة التحضير.
وصفة قهوة مثلجة رخيصة وسهلة التحضير.
وصفة قهوة مثلجة رخيصة وسهلة التحضير.

فيديو

جمال سليمان - رؤوف عبد العزيز

رؤوف عبد العزيز: جمال سليمان أضاف الكثير في مسلسل «أهل الخطايا»

نادين نجيم مع طليقها وأبنائها

هل عادت له؟.. نادين نجيم تظهر مع طليقها ووالد أبنائها

المتهم

ضبط قائد دراجة نارية قام بحركات استعراضية في الدقهلية بعد تداول فيديو له

كويكب يصدم القمر

العالم في حالة تأهب .. كويكب غامض يقترب من القمر |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: لا تحزن ..ضع روشتة دستور حياتك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر وفرنسا.. شراكة استراتيجية بين الحاضر والمستقبل

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. العلاقات المصرية الفرنسية ودعم القضية الفلسطينية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ضحكنا فجرحناهم

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب.. شكراً لأبطال زيارة ماكرون

المزيد