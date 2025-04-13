الرئيس السيسي يلتقي مجتمع الأعمال القطري اليوم ويعقد لقاء موسعا مع تميم بن حمد غدا

أفادت موفدة "القاهرة الإخبارية" إلى الدوحة، أمل الحناوي، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأ زيارة رسمية إلى قطر، حيث عقد فور وصوله لقاء ثنائيًا مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر.

وأضافت "الحناوي"، خلال رسالتها على الهواء، أنه بحسب جدول أعمال الزيارة، من المقرر أن يلتقي الرئيس السيسي مساء اليوم مع مجتمع الأعمال القطري، على أن يعقد غدًا الإثنين لقاء موسعًا مع أمير قطر، بحضور وفدي البلدين، يتبعه اجتماع ثنائي بين الزعيمين.

وأوضحت أن الزيارة تأتي في ظل تطور مستمر تشهده العلاقات الثنائية بين القاهرة والدوحة، إذ تسعى الدولتان إلى تعزيز أواصر التعاون في مختلف المجالات، استنادًا إلى الاحترام والتقدير المتبادل، بحسب الموفدة.

مصر وقطر

وأكدت الحناوي أن مصر وقطر تلعبان دورًا محوريًا في جهود الوساطة لوقف إطلاق النار في غزة، إلى جانب الولايات المتحدة، في محاولة لوقف العدوان الإسرائيلي وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني.

كما شددت على أن البلدين يتقاسمان رؤية مشتركة بشأن أهمية العمل العربي المشترك، وتجنيب المنطقة مزيدًا من الصراعات، خاصة في ظل الأزمات الإقليمية المتصاعدة، وعلى رأسها الوضع في قطاع غزة.