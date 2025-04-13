أبو العينين: الرئيس السيسي وضع خطوطًا حمراء أصبحت شعارًا عالميًا.. ودور مصر محوري في تعزيز الاستقرار بالمنطقة

أبو العينين خلال كلمته بمناسبة فوزه برئاسة البرلمان الأورومتوسطي:

العالم يتحدث عن دور مصر المحوري بفضل حكمة القيادة السياسية ودورها الإقليمي

العالم يقدر دور مصر المحورى فى القضية الفلسطينية

العالم يتحول نحو الإقليمية.. ومصر تملك رؤية للتكامل الاقتصادي والأمني

مصر تستحق التقدير العالمي.. والبرلمان يعكس صورة مشرّفة للتشريع

قدم النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس ولنواب الشعب الذين يحملون أسمى مسؤولية أمام العالم لتهنئته برئاسة البرلمان الأورومتوسطي.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، بمناسبة فوز مصر برئاسة برلمان من أجل المتوسط، بإجماع برلمانات 38 دولة.

وقال أبو العينين: "واستغل هذه الفرصة لتحية كل الدوائر السياسية ورؤساء الأحزاب البرلمانية والمسؤولين في الحكومة والقيادات الشعبية والبرلمانية على التهاني سواء كانت في مصر أو خارجها.

وأضاف "أبو العينين": "كنت فخورا بالفوز وسط كل برلمانات ٣٨ دولة وكان وراء ذلك مصر وقائد وزعامة مصر وبرلمان مصر.. لم يخلو حديث أحد عن مصر ودورها المحوري في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية وقضايا الشرق الأوسط والتحديات العالمية فكانت مصر في المقدمة".

وأشار وكيل البرلمان إلى أن الجميع يتحدث عن دور القائد الرئيس عبد الفتاح السيسي وخطوطه الحمراء التي أصبحت شعارا عالميا حينما نتحدث عن الخط الأحمر في ليبيا أو في تهجير الفلسطينيين كان ذلك علامات واضحة و بإيمان قاطع وبرؤية وحكمة القائد التي كانت كل اتصالاته واستقبالاته وزياراته للعالم استطاعت أن تقدم مصر في صورة جديدة وتنويرية لوضع دور مصر المحوري لنشر الأمن والامان في المنطقة.

وتابع أبو العينين: "الحقيقة أنا فخور بهذا الدور وأحيي معاليك سيادة الرئيس على البرلمان العظيم المشرف وسط كل برلمانات العالم وأحيي لهذه الصورة الحقيقية للقوانين والتشريعات اللي قدمانها كبرلمانيين هنا"، معقبًا: "فخور إني أكون مصري وأني أنتمي لهذا المجلس الموقر.. فخور بأن قيادتنا واسمنا كل يوم يأخذ مكانة.. ومصر تستحق هذه المكانة الكبيرة والتقدير العالمي الموجودة".

وأشار وكيل النواب إلى أن العالم كله اليوم يتغير ويتحول إلى الإقليمية والذي معناها المحيط الحيوي الإقليمي الخاص بنا ونحن نعتز بكل العلاقات الأوربية الموجودة وعلاقتنا مع الاتحاد الأوروبي.

وهنأ المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، خلال الجلسة العامة للمجلس ، النائب/ محمد أبو العينين وكيل المجلس بمناسبة فوزه برئاسة برلمان الاتحاد من أجل المتوسط بالإجماع.

وفيما يلي نص التهنئة :

السادة الأعضاء ، باسمكم جميعاً وباسمى، أتوجه بخالص التهنئة للسيد النائب/ مـحمد أبو العينين، وكيل المجلس، وذلك بمناسبة فوزه برئاسة برلمان الاتحاد من أجل المتوسط بالإجماع خلال جلسة الجمعية البرلمانية للاتحاد مــن أجـــل المتوســـط التــى عُقدت في إسبانيا، وهو ما يعكس مكانة مصر فى المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية، وتقدير الدول الأعضاء فى الاتحــاد لهــا، كما يظهر بجلاء قوة مصر فى الساحة الدولية بقيادة فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية ، متمنياً للسيد النائب محمد أبو العينين النجاح والتوفيق في انجاز وأداء مهام منصبه الجديد.

