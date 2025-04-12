أحمد موسى: الرئيس السيسي ورئيس إندونيسيا وقعا إعلان ترفيع العلاقات بين البلدين

علق الإعلامي أحمد موسى، على زيارة رئيس إندونيسيا إلى مصر ولقائه بالرئيس السيسي.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لقاء شهد عقد مباحثات ثنائية تلتها مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث تناول الجانبان سبل تعزيز العلاقات بين البلدين".



وتابع الإعلامي أحمد موسى :" وقع الرئيسان على إعلان ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الإستراتيجي".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" تعزيز الروابط بين مؤسسات الأعمال في البلدين بما يخدم التنمية المستدامة والمصالح المشتركة".