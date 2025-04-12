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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: الرئيس السيسي ورئيس إندونيسيا وقعا إعلان ترفيع العلاقات بين البلدين

السيسي ورئيس إندونيسيا
السيسي ورئيس إندونيسيا
هاني حسين

علق الإعلامي أحمد موسى،  على زيارة رئيس إندونيسيا إلى مصر ولقائه بالرئيس السيسي.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لقاء شهد عقد مباحثات ثنائية تلتها مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث تناول الجانبان سبل تعزيز العلاقات بين البلدين".


وتابع الإعلامي أحمد موسى :"  وقع الرئيسان على إعلان ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الإستراتيجي".


وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" تعزيز الروابط بين مؤسسات الأعمال في البلدين بما يخدم التنمية المستدامة والمصالح المشتركة".

موسى أحمد موسى اخبار التوك شو غزة إندونيسيا

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