أحمد موسى عن زيادة أسعار البنزين والسولار: الناس زعلانة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه يجب أن يكون هناك رؤية واضحة والتصريح بأن السولار تسبب في زيادة أسعار السلع.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" محدش يقول مفيش أسعار زادت والأسعار زادت بسبب ارتفاع أسعار السولار ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" نقلة الطماطم والخضار والفاكهة والفراخ زادت بسبب أسعار البنزين والسولار ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:" فيه ناس زودت الأسعار يوم الخميس بليل حتى قبل زيادة أسعار الوقود ".

وتابع أحمد موسى :" بيان وزارة البترول لإعلان زيادة الأسعار متأخر ولازم نكون صرحاء مع الرأي العام"، مضيفا:" الناس زعلانة بشكل كبير بسبب زيادة أسعار البنزين بشكل مفاجئ ".