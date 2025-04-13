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رابط حجز شقة في أضخم طرح سكني بمصر للمرحلة الأولى
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رابط حجز شقة في أضخم طرح سكني بمصر للمرحلة الأولى

رابط حجز شقة في أضخم طرح سكني بمصر للمرحلة الأولى
رابط حجز شقة في أضخم طرح سكني بمصر للمرحلة الأولى
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حجز شقق الإسكان الجديدة في أضخم طرح سكني في مصر أعلنت عنه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بقيادة المهندس شريف الشربيني، مع قرب انطلاق المرحلة الأولى لتوفير نحو 400 ألف وحدة سكنية في مختلف المحافظات والمدن المصرية الجديدة.

تفاصيل حجز شقق الإسكان الجديدة

يبدأ الطرح يوم الثلاثاء المقبل الموافق 15 أبريل 2025، إذ سيجري إتاحة كراسات الشروط والمواصفات والمواقع الخاصة بالمرحلة الأولى إلكترونيًّا، عبر الموقع الرسمي لبنك التعمير والإسكان، لتيسير عملية التقديم على المواطنين في أنحاء الجمهورية جميعها.

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رابط حجز شقة في أضخم طرح سكني بمصر للمرحلة الأولى
رابط حجز شقة في أضخم طرح سكني بمصر للمرحلة الأولى

تفاصيل المرحلة الأولى لحجز شقق الإسكان

تتضمن هذه المرحلة 35.088 وحدة سكنية، موزعة بعناية على عدد من المدن والمناطق الحيوية، لتخدم أكبر شريحة ممكنة من المواطنين، وتستجيب إلى احتياجات الفئات الاجتماعية المختلفة، ضمن استراتيجية الوزارة لتحقيق العدالة المكانية، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

مواعيد طرح شقق الإسكان الجديدة

المرحلة الأولى: 15 أبريل 2025 – 35.088 وحدة.

المرحلة الثانية: 15 يوليو 2025 – 59.510 وحدة.

المرحلة الثالثة: 15 أكتوبر 2025 – 59.687 وحدة.

المرحلة الرابعة: 15 يناير 2026 – 58.312 وحدة.

المرحلة الخامسة: 15 أبريل 2026 – 48.656 وحدة.

رابط حجز شقة في أضخم طرح سكني بمصر للمرحلة الأولى
رابط حجز شقة في أضخم طرح سكني بمصر للمرحلة الأولى

وأوضح وزير الإسكان في بيان، أن هذا الطرح غير المسبوق، يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويجسد التزام الدولة الراسخ بتوفير مسكن ملائم وآمن لكل مواطن، في إطار من العدالة الاجتماعية، والتنمية المستدامة.

وذكر الشربيني أن المشروع يستهدف ليس فقط توفير وحدات سكنية، بل تعزيز مفهوم المجتمعات العمرانية المتكاملة، عبر اختيار مواقع متميزة، وتوفير خدمات متكاملة، داخل المشروعات المطروحة.

رابط حجز شقة في أضخم طرح سكني بمصر للمرحلة الأولى
رابط حجز شقة في أضخم طرح سكني بمصر للمرحلة الأولى

رابط حجز شقق الإسكان الجديدة

سيتمكن المواطنون من الاطلاع على كراسات الشروط والتقديم من خلال موقع بنك التعمير والإسكان هــــــــــنــــــــــــا

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