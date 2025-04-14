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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حبس 5 أشخاص لحيازتهم المخدرات في الإسكندرية

مخدرات
مخدرات
رامى المهدي

قررت جهات التحقيق حبس 5 أشخاص لحيازتهم أكثر من 82  كيلو جرام مواد مخدرة "حشيش، هيروين، كوكايين، بودر، شادو" في الإسكندرية.

واصل قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية جهوده لمكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة .

وتمكنت الحملات عقب تقنين الإجراءات فى مديرية أمن الإسكندرية من ضبط 5 عناصر إجرامية ، وبحوزتهم (أكثر من 82  كيلو جرام مواد مخدرة "حشيش، هيروين، كوكايين، بودر، شادو" – 3000 قرص مخدر لعقار الكبتاجون - 19 أمبول مؤثر لعقار الكيتامين – بندقية خرطوش وطلقتين).

جهات التحقيق هيروين الإسكندرية

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