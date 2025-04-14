أسهل طرق للتخلص من شعر الوجه الزائد| 4 وصفات سهلة

يعتبر شعر الوجه مصدر قلق للنساء،لأن بعض النساء لديهن شعر كثيف جدًا في الوجه والذي قد يكون بسبب عوامل وراثية أو هرمونية مهما كان السبب، فإن معظم النساء ينزعجن من شعر الوجه غير المرغوب فيه ويبحثن عن خيارات دائمة للتخلص منه.

على الرغم من أن العلاجات المنزلية تُعتبر عمومًا الخيار الأسهل والأكثر أمانًا للتخلص من شعر الوجه الزائد، إلا أنه لا يوجد دليل على أن العلاجات المنزلية لإزالة الشعر يمكن أن توفر حلاً دائمًا أو حتى طويل الأمد لشعر الوجه غير المرغوب فيه.

نظرًا لأن شعر الوجه ظاهرة بيولوجية طبيعية، فإن معظم الطرق لا تزيل الشعر بشكل دائم. حتى إزالة الشعر بالليزر لا يمكنها إزالة الشعر نهائيًا من الوجه، التقنية المتقدمة الوحيدة لإزالة الشعر التي يمكنها إزالة شعر الوجه بشكل دائم هي التحليل الكهربائي، يتضمن التحليل الكهربائي استخدام تيار كهربائي لتدمير بصيلات الشعر بشكل دائم.

إذا كنتِ تعانين من نمو مفرط لشعر الوجه، يجب عليكِ استشارة طبيبكِ، قد يكون الشعر الزائد ناتجًا عن حالة صحية كامنة مثل متلازمة تكيس المبايض (PCOS). لذلك، فإن معالجة المرض الكامن أمر ضروري للحصول على أفضل النتائج.



طرق للتخلص من شعر الوجه الزائد



-الحلاقة

هذه طريقة غير مكلفة وسهلة الاستخدام وخالية من الألم لإزالة الشعر من الوجه والجسم. مع ذلك، لا تُعطي الحلاقة نتائج دائمة، ويجب القيام بها يوميًا. علاوة على ذلك، قد يكون هناك خطر التعرض لإصابات مثل الجروح والحروق، تجنب إعادة استخدام الشفرات، لأنها تزيد من احتمالية نمو الشعر تحت الجلد (نتوءات الوجه) وإصابة بصيلات الشعر بالعدوى.

يُنصح بترطيب الجلد بجل الحلاقة، أو رغوة الحلاقة، أو الصابون، أو جل الاستحمام قبل الحلاقة للحصول على نتائج أفضل، قد تحدث جروح وخدوش صغيرة، لكنها عادةً ما تلتئم بسرعة دون ترك ندوب، قد تُصاب البشرة شديدة الحساسية بحبوب الحلاقة، يمكن أن يُقلل استخدام مُرطب أثناء الحلاقة، وخاصةً المُرطب الذي يحتوي على مكونات طبيعية مضادة للالتهابات مثل الصبار، من خطر ظهور حبوب الحلاقة والخدوش والجروح، لأن الحلاقة تزيل الشعر فوق الجلد فقط، فإنه ينمو بسرعة كبيرة. لذا، قد تحتاج إلى تكرار الحلاقة كل بضعة أيام.

-كريمات إزالة الشعر

تزيل هذه الكريمات شعر الوجه دون أي ألم، تحتوي على مواد كيميائية تُفكك روابط الكيراتين في الشعر، مما يُضعفه لدرجة يصعب معها إزالته، وهي غير مكلفة ومتوفرة بسهولة، يستغرق مفعول معظم كريمات إزالة الشعر أقل من 5-10 دقائق (يختلف هذا باختلاف الشركة المصنعة؛ لذا يُنصح باتباع التعليمات المرفقة بالمنتج بدقة).

تتوفر تركيبات ألطف خصيصًا للمناطق الحساسة مثل الوجه، ضعيها على المنطقة المستهدفة وامسحيها بعد بضع دقائق لإزالة الشعر، قد تُسبب هذه الكريمات تهيجًا للجلد لدى بعض الأشخاص. لذلك، يجب تجربتها على منطقة صغيرة من الجلد، مثل خلف الأذن، للتحقق من حساسية الجلد قبل استخدامها.

يمكن استخدام معظم أنواع كريمات إزالة الشعر على جميع أنحاء الجسم، وهي الأنسب لأجزاء الجسم ذات الشعر الخشن والكثيف، مثل الذراعين والساقين والإبطين، لأن كريمات إزالة الشعر تعمل فقط على سطح الجلد وليس على جذور الشعر، فإن الشعر ينمو بسرعة. لذلك، قد تحتاجين إلى تكرار الاستخدام أسبوعيًا أو كل بضعة أيام حسب معدل نمو شعرك.

غالبًا ما تكون لكريمات إزالة الشعر رائحة كريهة، وقد لا يتحملها البعض، قد يُصاب أصحاب البشرة الحساسة باحمرار أو ردود فعل تحسسية بعد استخدام هذه التقنية لإزالة الشعر، في حال حدوث رد فعل تحسسي، يُنصح بتجنب كريمات إزالة الشعر، وقد يلزم استشارة طبيب أمراض جلدية.



-إزالة الشعر بالشمع

إزالة الشعر بالشمع ليست سهلة أو مؤلمة كالحلاقة أو كريمات إزالة الشعر، لكن نتائجها تدوم من ٣ إلى ٤ أسابيع، يتوفر الشمع الساخن والبارد في الأسواق لإزالة الشعر، تأكدي من أن الشمع ليس ساخنًا جدًا قبل وضعه على الجلد لتجنب حروق الجلد، لا يُنصح بإزالة الشعر بالشمع على الوجه إذا كنتِ تتناولين أدوية معينة مثل تريتينوين، وإيزوتريتينوين (سواءً كنتِ تستخدمينها حاليًا أو استخدمتِها خلال الأشهر الستة الماضية) أو المضادات الحيوية، قد يُسبب الشمع تهيجًا لبشرتكِ لبعض الوقت، وضع الثلج أو جل الصبار بعد إزالة الشعر بالشمع يُساعد على تحسين البشرة.

يمكن إزالة الشعر بالشمع على جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك الوجه. يُوضع الشمع الدافئ المذاب على الجلد على شكل شرائح، ثم يُنزع في الاتجاه المعاكس لنمو الشعر، يلتصق الشمع بقوة بالشعر، وتُسبب الحرارة تمددًا طفيفًا لبصيلات الشعر، مما يؤدي إلى إزالة الشعر بالكامل، بما في ذلك الجذور.

-إزالة الشعر بالخيط

يُعد إزالة الشعر بالخيط مثاليًا لإزالة الشعر من المناطق الصغيرة كالوجه، سواءً كانت الشفة العليا أو الحاجبين، فهو يزيل الشعر من الجذور بدقة عالية، مما يجعله مثاليًا لرسم الحاجبين. العملية سريعة نسبيًا؛ إذ تتضمن استخدام خيط قطني لإزالة عدة شعرات دفعة واحدة، يُمسك الخيط بين الأصابع ويُلفّ على المنطقة المراد إزالة الشعر منها، عادةً ما يقوم بهذه العملية متخصصون، ولكن يمكنكِ تعلم تقنية إزالة الشعر بالخيط من متخصص أو مشاهدة فيديوهات تعليمية عبر الإنترنت.

تدوم النتائج من 3 إلى 6 أسابيع، ولكنها قد تختلف حسب نمو الشعر، من الشائع الشعور بالألم وعدم الراحة والاحمرار أثناء إزالة الشعر بالخيط، قد يُصاب أصحاب البشرة الحساسة بتهيج جلدي، مثل الاحمرار والتورم والتهيج الشديد.



المصدر: medicinenet