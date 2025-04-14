علامات مفاجئة تدل على احتياج جسمك لفيتامين د| تعرف عليها

فيتامين د عنصر غذائي أساسي يدعم العظام و العضلات و الأعصاب و الجهاز المناعي، قد يؤدي نقص فيتامين د إلى أعراض مثل التعب، والإصابة المتكررة بالأمراض أو كسور العظام، وتساقط الشعر، وآلام العضلات والعظام. ومع ذلك، يقول الخبراء إنه يمكنك الحصول على ما يكفي من هذا الفيتامين من خلال اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة المدعمة والتعرض لأشعة الشمس.



جسم الإنسان معقد للغاية، والإرهاق والتعب بلا سبب من بين تعقيداته، إما أنك لم تنم جيدًا، أو أنك مريض، أو ربما هناك نقص في فيتامين د، والمعروفة أيضًا باسم فيتامين أشعة الشمس، فهو يؤثر على أجزاء كثيرة من جسمك.



وفقا للخبراء، يلعب فيتامين د دورًا أساسيًا في صحة العظام ووظائف المناعة، كما أنه يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والخرف، ويحسن الصحة النفسية. ومع ذلك، من الشائع نقص هذا الفيتامين، إذ تشير الدراسات إلى أن أكثر من 50% من الناس يفتقرون إلى هذا العنصر الغذائي الرئيسي.



تتضمن بعض علامات نقص فيتامين د ما يلي:



-مرض متكرر

قد يكون نقص فيتامين د هو السبب في إصابتك بالمرض باستمرار والشعور بالتعب، وقد وجدت الدراسات علاقة بين زيادة شدة المرض لدى مرضى وحدات العناية المركزة وانخفاض مستويات فيتامين د.

أُعيد النظر في هذا الرابط بعد ظهور كوفيد-19، وأظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من نقص هذا الفيتامين قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بكوفيد-19 وتفاقم أعراض المرض الناتج عن الفيروس.

-ألم العضلات

تشير التقلصات والألم العضلي المتكرر إلى نقص فيتامين د، إذ يُعزز هذا الفيتامين وظائف العضلات، ويزيد انخفاض مستويات فيتامين د من احتمالية ظهور أعراض مثل فقدان قوة العضلات والضعف الشديد.

إن فقدان كتلة العضلات والقوة قد يجعلك أيضًا أكثر عرضة للسقوط والكسور.



-متكررتساقط الشعر

يلعب فيتامين د دورًا هامًا في تنظيم دورة نمو الشعر، بما في ذلك تجديد الشعر، يساعد فيتامين د على نمو الشعر، ونقصه لا يُبطئ نموه فحسب، بل يزيد أيضًا من تساقطه.

وبحسب الخبراء فإن نقص فيتامين د يسبب أيضًا الثعلبة، وهو اضطراب مناعي ذاتي.

-زيادة الوزن

يمكن أن يؤدي نقص فيتامين د أيضًا إلى زيادة الوزن والسمنة بنسبة تصل إلى 35%، وتشير الدراسات إلى أن تراكم فيتامين د في الأنسجة الدهنية يُفسر انخفاض مستويات فيتامين د في الدم لدى الأشخاص المصابين بالسمنة.

تحتفظ الخلايا الدهنية بالفيتامينات ولا تطلقها بشكل فعال في الدم.

-آلام أسفل الظهر

في حين أنه من الشائع أن يعاني الشخص من آلام أسفل الظهر، فإن أحد الأسباب الرئيسية وراء ذلك هو نقص فيتامين د في الجسم، والذي يحدث بسبب زيادة الضغط على عضلات الظهر والرقبة.

ويقول الأطباء إن فحص الأشخاص الذين يعانون من آلام أسفل الظهر بحثًا عن نقص فيتامين د قد يكون مفيدًا، حيث يمكن للعلاجات مثل مكملات فيتامين د أن تخفف الأعراض المرتبطة بالألم.

كيفية زيادة تناول فيتامين د؟



تعتمد حاجتك لفيتامين د على عوامل مختلفة، بما في ذلك عمرك، والتعرض للأشعة فوق البنفسجية،نظام عذائي، والحالة الصحية، إذا أظهر فحص الدم أنك معرض لخطر نقص فيتامين د، فمن المرجح أن ينصحك الطبيب بزيادة تناولك له من خلال:

نظام عذائي

تشمل المصادر الغذائية الجيدة لفيتامين د ما يلي:

الأسماك الزيتية مثل الماكريل أو السلمون

الجبن

الفطر

صفار البيض

الأطعمة المدعمة مثل حبوب الإفطار وعصير البرتقال والحليب ومشروبات الصويا والسمن

التعرض لأشعة الشمس

يساعد ضوء الشمس على تعزيز مستويات فيتامين د، إلا أن التعرض غير المناسب لأشعة الشمس يزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد، للتعرض الآمن لأشعة الشمس، يجب قضاء وقت قصير في الهواء الطلق يوميًا دون استخدام واقي شمسي، مع تعريض ساعديك ويديك وأسفل ساقيك لأشعة الشمس.

يعتمد موعد القيام بذلك ومدة تنفيذه على الوقت من العام والموقع الجغرافي وعوامل أخرى.

المصدر: timesnownews.

