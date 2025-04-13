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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: الحوثيون يحاولون التغلغل داخل الصومال وعلى الصوماليين منعهم

ترامب
ترامب
القسم الخارجي

في تصعيد جديد للتوترات في اليمن، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الأحد، عن توجيه ضربات جوية أمريكية استهدفت مواقع تابعة لجماعة الحوثي في صنعاء ومحافظة الجوف. 

وأكد ترامب أن هذه العمليات تأتي في إطار حملة موسعة ضد "الإرهاب"، مشيرًا إلى أن “الوقت قد حان كي يختبئ الإرهابيون، لكن ذلك لن يجدي نفعًا”​

وشدد ترامب على أن الولايات المتحدة ستواصل دعم الشعب الصومالي في مواجهة محاولات الحوثيين للتغلغل داخل البلاد، داعيًا الصوماليين إلى منع هذه الجماعة من التسلل إلى أراضيهم. وأشار إلى أن مقاتلي الولايات المتحدة سيلاحقون الإرهابيين ويقدمونهم للعدالة بسرعة .​

في سياق متصل، أعلنت جماعة الحوثي عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة عشرة آخرين جراء الغارات الأمريكية التي استهدفت مصنع "السواري" للسيراميك في مديرية بني مطر غربي صنعاء، والمملوك لأحد قيادات الجماعة. كما شنت الطائرات الأمريكية ست ضربات جوية على مواقع حوثية في مديرية خب والشعف ومنطقة اليتمة بمحافظة الجوف، دون صدور معلومات مؤكدة عن حجم الخسائر حتى الآن .​

يأتي هذا التصعيد في ظل تقارير عن تحالف بين جماعة الحوثي وحركة الشباب الصومالية، بالإضافة إلى جماعات أخرى مصنفة إرهابية، بإشراف وتوجيه إيراني مباشر. وتسعى الولايات المتحدة من خلال هذه العمليات إلى تقويض قدرات الحوثيين ومنعهم من توسيع نفوذهم في المنطقة.​

تجدر الإشارة إلى أن هذه الضربات تأتي ضمن حملة جوية أمريكية مستمرة منذ منتصف مارس، استهدفت خلالها البنية التحتية العسكرية للحوثيين بشكل يومي تقريبًا، بهدف وقف هجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.​

في ظل هذه التطورات، يتوقع مراقبون أن تستمر العمليات العسكرية الأمريكية ضد الحوثيين في الفترة المقبلة، مع احتمال تنفيذ عمليات محدودة وهادفة، مثل السيطرة على ميناء الحديدة، دون التورط في تدخل بري واسع النطاق.​

اليمن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضربات جوية أمريكية صنعاء الجوف جماعة الحوثي

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