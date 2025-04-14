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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مخاطر المراهنات والمقامرة عبر الإنترنت في ندوة بجامعة الأزهر بأسيوط

جامعة الأزهر بأسيوط تشارك في ندوة بعنوان "المراهنات والمقامرة عبر الإنترنت"
جامعة الأزهر بأسيوط تشارك في ندوة بعنوان "المراهنات والمقامرة عبر الإنترنت"
محمد شحتة

شارك فرع جامعة الأزهر بأسيوط، برئاسة الدكتور محمد عبد المالك الخطيب نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، في الندوة التوعوية التي نظمها مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بجامعة أسيوط بعنوان "المراهنات والمقامرة عبر الإنترنت ومخاطرها على الأمن الاجتماعي" بالتعاون مع جامعات إقليم وسط الصعيد.

حضر الندوة، الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي كمال معبد، مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية، والدكتورة أسماء جابر مهران، نائب مدير المركز.

كما شارك في الندوة، الدكتور الحسيني حماد، منسق عام المشاركة المجتمعية وحقوق الإنسان بفرع جامعة الأزهر بأسيوط مع وفد طلابي من مختلف كليات الفرع تحت إشراف إدارة رعاية الشباب بفرع الجامعة.

وألقى الدكتور الحسيني حماد، كلمة عن مخاطر المراهنات والمقامرة عبر الإنترنت على الفرد والمجتمع ومخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية، ووضوح علة حرمتها من القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة وإجماع العلماء.

وفي ختام كلمته شدد على ضرورة تكثيف الندوات التوعوية التي تهدف إلى تحصين الشباب من الوقوع في براثن تلك المواقع الإلكترونية المشبوهة المحرمة شرعا وقانونا.

وشهدت الندوة حضور لفيف من قيادات جامعات إقليم وسط الصعيد، إلى جانب عدد من عمداء ووكلاء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئات المعاونة، وجمع من مختلف طلاب جامعات إقليم وسط الصعيد.

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