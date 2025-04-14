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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إيما روبرتس ترغب في انضمام أحد أفراد عائلتها إلى The Real Housewives

إيما روبرتس
إيما روبرتس
شروق سلامة

كشفت النجمة الأمريكية إيما روبرتس عن رغبتها في رؤية والدتها، كيلي كانينغهام، تنضم إلى برنامج الواقع الشهير The Real Housewives

وفي تصريح طريف خلال مشاركتها في مهرجان Revolve 2025 أكدت أنها خاضت محادثات معها حول الفكرة، لكنها لم تُفلح حتى الآن في إقناعها.

وخلال لقاء حصري مع The Rundown، صرحت إيما: “أريد أن تنضم أمي لبرنامج Housewives، لكنها تقول إنها لا تملك الشخصية المناسبة لذلك”،وأضافت مازحة: “قلت لها إن هذا بالضبط ما يجعل شخصيتك مناسبة! لأنها تقول الأمور كما هي دون تزييف”.

وبينما يتوقع الكثيرون أن تكون العمة الشهيرة جوليا روبرتس هي المقصودة، أوضحت إيما أن الحديث يدور حول والدتها وليس نجمة الأوسكار.


 

كما أشارت الممثلة البالغة من العمر 34 عامًا إلى أن والدتها تلقّت بالفعل عروضًا بشكل غير مباشر للانضمام إلى السلسلة في وقت سابق، لكنها وصفتها بأنها “صعبة المنال”.

يُذكر أن مهرجان Revolve هذا العام تميز بعروض حية من نجوم مثل كاردي بي، ليل واين وتيغا، وجمع نخبة من مشاهير الفن والموضة في عطلة نهاية الأسبوع الأولى من مهرجان كوتشيلا


 


“Scream”

تدور تكهنات حول احتمال عودة إيما روبرتس لتجسيد دور "جيل روبرتس"، الشخصية الشهيرة من فيلم الرعب Scream 4 (2011)، في الجزء القادم Scream 7، ومن المتوقع أن يستمر تصوير الفيلم حتى 12 مارس 2025 في أتلانتا، بمشاركة نجوم مثل نيف كامبل، كورتني كوكس، سكوت فولي، ماثيو ليلارد، ميسون جودينج وجاسمين سافوي براون. ومن المقرر عرض الفيلم في دور السينما الأمريكية يوم 27 فبراير 2026.

لمحة عن حياة إيما روبرتس العاطفية
يُذكر أن إيما روبرتس كانت مخطوبة سابقًا للممثل إيفان بيترز، الذي شاركها بطولة فيلم Adult World، حيث استمرت علاقتهما بين عامي 2012 و2019.

Revolve 2025 إيما روبرتس كيلي كانينغهام

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