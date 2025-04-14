ليون يحقق فوزا ثمينا على أوكسير 3-1 في الدوري الفرنسي

حقق فريق أولمبيك ليون فوزًا مهمًا خارج ملعبه على حساب مضيفه أوكسير بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأحد على ملعب “لابي ديشامب”، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وافتتح ليون التسجيل في الدقيقة 54 عبر المهاجم الجورجي جيورج ميكوتادزي من ركلة جزاء نفذها بنجاح، مانحًا فريقه التقدم بعد شوط أول انتهى بالتعادل السلبي. ولم ينتظر ليون طويلًا ليعزز تقدمه، حيث تمكن ريان شرقي من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 62، بعد هجمة منظمة أنهتها تسديدة قوية في شباك أوكسير.

ورغم محاولات أصحاب الأرض للعودة إلى اللقاء، إلا أن هدف تقليص الفارق جاء متأخرًا في الدقيقة 77 بواسطة اللاعب لاسين سينايوكو، الذي استغل هفوة دفاعية من ليون ليعيد الأمل لفريقه. لكن الرد جاء سريعًا من الضيوف، حيث أضاف المخضرم ألكسندر لاكازيت الهدف الثالث في الدقيقة 84، مؤكدًا تفوق ليون في المباراة وحسم النقاط الثلاث لصالحه.

بهذا الانتصار، رفع ليون رصيده إلى 51 نقطة، ليصعد إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، مواصلًا نتائجه الإيجابية في الأسابيع الأخيرة وسعيه نحو حجز مقعد أوروبي الموسم المقبل. في المقابل، تجمد رصيد أوكسير عند 38 نقطة في المركز العاشر، ليواصل نتائجه المتذبذبة هذا الموسم.

ويُذكر أن باريس سان جيرمان كان قد حسم لقب الدوري الفرنسي رسميًا قبل جولتين من النهاية، مما يجعل المنافسة تتركز الآن على المراكز الأوروبية



