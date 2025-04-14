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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ظهور الثنائي كايلي جينر وتيموثي في كواتشيلا وسط الأضواء

كايلي جينر والممثل تيموثي شالاميه
كايلي جينر والممثل تيموثي شالاميه
شروق سلامة

خطف الثنائي كايلي جينر والممثل تيموثي شالاميه الأنظار، خلال ظهورهما اللافت في مهرجان Coachella 2025، حيث بدا الثنائي منسجمين بشكل كبير وسط أجواء المهرجان الصاخبة في صحراء بالم سبرينغز، يوم السبت 12 أبريل.


ونشرت صفحة Deuxmoi على إنستغرام صورًا للثنائي وهما يمسكان أيديهما ويتبادلان لحظات من الحميمية وسط الجماهير، حيث ارتدى كل منهما قبعة منسّقة مع الآخر. 

تألقت كايلي بإطلالة أنيقة من قطعتين باللون الأبيض، بينما اعتمد تيموثي لوكًا كاجوال بتيشيرت بني وشورت كارغو أسود وحقيبة ظهر.


 

ورُصد الثنائي في فقرة المغنية Charli XCX، حيث لم يترددا في إظهار مشاعرهما علنًا أمام الحضور، في واحد من أندر ظهوراتهما العامة معًا، منذ أن شوهدا في مباراة تنس في بطولة BNP Paribas.

يأتي هذا الظهور بعد أسابيع فقط من لقطات حميمة جمعتهما خلال حفل الأوسكار ومناسبات ما بعد الحفل، حيث ظهرت كايلي إلى جانب شقيقاتها تدعم تيموثي خلال موسم الجوائز، بما في ذلك الـGolden Globes والـBAFTAs.


جدير بالذكر أن شائعات ارتباط كايلي وتيموثي بدأت في أبريل 2023، قبل أن يؤكّد مصدر لمجلة People أن العلاقة بينهما بدأت بهدوء، ووصف شالاميه لاحقًا بأنه أصبح “جزءًا من عائلة كايلي”، رغم تأخرها في تقديمه لأطفالها، حيث يُعرف أمامهم كـ”صديق”


محمد رمضان 

يستعد النجم المصري محمد رمضان لإحياء حفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان كوتشيلا فالي للموسيقى والفنون، الذي يعد واحداً من أبرز المهرجانات الموسيقية في العالم.

من المقرر أن يقام حفل رمضان يوم الأحد الموافق 13 إبريل 2025، حيث يمثل هذا الحفل يمثل حدثًا تاريخيًا، لكونه أول عرض لفنان مصري على مسرح كوتشيلا.

بث الحفل على يوتيوب

أعلنت منصة يوتيوب عن بث الحفل مباشرة عبر قناة كوتشيلا الرسمية، ما يتيح لعشاق محمد رمضان في جميع أنحاء العالم متابعة الحفل.

ومن المقرر أن يبدأ البث في التوقيتات التالية: الساعة 5:20 صباحًا بتوقيت دبي و3:20 صباحًا بتوقيت القاهرة.

رسالة محمد رمضان

عبر محمد رمضان عن حماسه الكبير لتقديم الموسيقى العربية والإفريقية في كوتشيلا، حيث قال: “هذه لحظة عظيمة للموسيقى المصرية وأنا متحمس ليشارك العالم أعمالنا. الثقة في الله نجاح.”

كما أعرب عن أمله في أن تبرز حفلاته ثقافة الموسيقى العربية للمشاهدين في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم بشكل عام.

كايلي جينر والممثل تيموثي شالاميه كايلي جينر تيموثي شالاميه

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