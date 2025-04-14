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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

القندوسي يوجه الشكر للنائب محمد أبو العينين

أحمد القندوسي
أحمد القندوسي
رباب الهواري

وجه اللاعب الجزائري أحمد القندوسي، نجم فريق سيراميكا كليوباترا، رسالة شكر وامتنان إلى النائب محمد أبو العينين، رئيس نادي سيراميكا، بعد وقوفه إلى جانبه ودعمه الكامل عقب الإصابة القوية التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام فاركو في الجولة الثانية من المرحلة النهائية للدوري، والتي أسفرت عن كسر خطير في الساق.


إصابة أحمد القندوسي 

وكان القندوسي قد خضع لعملية جراحية عاجلة، حيث حرص النائب محمد أبو العينين على زيارته فور انتهائه من العملية، في لفتة إنسانية لاقت إشادة كبيرة.

 وحرص رئيس النادي على مواساة اللاعب والشد من أزره، مؤكداً على مكانته الكبيرة داخل الفريق منذ انضمامه من النادي الأهلي، وأهمية دوره في تشكيلة سيراميكا.

ولم يقتصر الدعم على الجانب المعنوي فقط، بل أصدر النائب أبو العينين توجيهات واضحة بتوفير أفضل سبل الرعاية الصحية والطبية للقندوسي، وتكليف فريق طبي متخصص يضم نخبة من أكفأ الأطباء لمتابعة حالته الصحية عن كثب، مع التأكيد على تسخير كل الإمكانيات لضمان عودته للملاعب في أسرع وقت ممكن وبأعلى درجات التعافي.


 

كما حرص جميع لاعبي الفريق على التواجد بجانب زميلهم داخل المستشفى للاطمئنان عليه، ومساندته في هذه اللحظات الصعبة، حيث انتظروا حتى إفاقته من التخدير بعد الجراحة، في مشهد يعكس الروح الأسرية داخل صفوف نادي سيراميكا كليوباترا.


 

وتأتي هذه المواقف الإنسانية لتؤكد مدى الترابط بين إدارة النادي واللاعبين، والدعم الكبير الذي يحظى به القندوسي، وهو ما يعزز من حالته النفسية ويسهم في تسريع مراحل التعافي.


 

أحمد القندوسي سيراميكا كليوباترا النائب محمد أبوالعنيين اخبار الرياضة فاركو

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