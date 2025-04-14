الغندور يكشف تفاصيل أزمة إمام عاشور مع يورتشيتش في تقرير مراقب المباراة

كشف الإعلامي خالد الغندور أن أحمد المليجي مراقب مباراة بيراميدز والأهلي ، ذكر في تقريره واقعة إمام عاشور لاعب الأحمر مع يورتشيتش المدير الفني لبيراميدز عقب تسجيل الأهلي هدف التعادل قبل نهاية اللقاء بدقائق.





وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "يورتشيتش نزل أرض الملعب لتعنيف مدافعي بيراميدز بسبب عدم تركيزهم في الهجمة التي سجل منها الأهلي هدف التعادل".

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وتابع: "إمام عاشور تحرك بشكل عنيف وقام بدفع يورتشيتش وقال له اطلع من الملعب بلاش تضيع وقت".

ومن المتوقع توقيع عقوبة على إمام عاشور، وتغريم يورتشيتش بسبب نزوله أرض الملعب.