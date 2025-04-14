أمير هشام: الأهلي لن يكرر سيناريو حسني عبدربه مع زيزو

أكد الإعلامي أمير هشام، أن أحمد مصطفى زيزو لاعب نادي الزمالك والذي وقع عقود انتقاله للنادي الأهلي، لم يتواصل مطلقًا مع مسئولي القلعة البيضاء للعودة من جديد.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "خلال الساعات الماضية تردد بعض الأقاويل عن بعض المحسوبين على الزمالك، بأن زيزو يريد العودة وتجديد عقده، هو كلام غير حقيقي بالمرة".

وأضاف: "تواصلنا مع مسئولي الأهلي وبعض المقربين من زيزو، وتأكدنا من حسم مسئولي القلعة الحمراء للأمر، وزيزو أصبح لاعبا في الأهلي خلال الموسم المقبل".

وزاد: "هل هناك إمكانية لعودة زيزو للزمالك في حال اعاد العقود أو تدخل من اي مسئول؟.. فكان الرد بشكل مباشر أن سيناريو حسني عبدربه لن يتكرر، وفقا لمصدر مسؤول في الأهلي".

وأكمل: "حسني عبدربه سبق ووقع للنادي الأهلي، ثم حدثت مشكلة في الإسماعيلي وتدخلات عديدة، ووقتها تم الغاء الصفقة، لذلك جاء الرد من مسئولي الأهلي وأن زيزو أصبح لاعبا في النادي الأحمر ووقع العقود، كما وقع عقود اعلانية بشروط جزائية ضخمة".

وزاد: "المصدر أكد بأن زيزو حسم قراره ولن يتراجع مطلقا عن اللعب للأهلي، ولم يتحدث أي مسئول مع النادي أو اللاعب.. وزيزو سيكون مع بعثة الأهلي في كأس العالم للأندية".

وأكد: "الأهلي يُحضر برنامج تدريبي لزيزو، ويكون هناك متابعة من بعيد للحالة البدنية والفنية، خصوصا أنه غائب عن تدريبات الزمالك، وسيكون هناك تواصل من بعيد لحين الاعلان الرسمي، وقد يتدرب في الجيم أو في منزله".